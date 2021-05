Non sai sfumare gli ombretti? Prova questa tecnica infallibile!

Sfumare gli ombretti non è un’operazione di makeup alla portata di tutti. Con questa tecnica infallibile sarà davvero semplice e divertente.

Il trucco occhi è un vero catalizzatore di attenzione in grado, se ben fatto, di valorizzare lo sguardo e renderlo davvero magnetico. Ma è davvero così difficile sfumare gli ombretti per ricreare i tanti makeup bellissimi che vediamo sfoggiare alle guru del makeup sui social?

Esistono diverse tecniche per applicare e sfumare gli ombretti, alcune delle quali possono davvero sembrare ed essere complicate, ma questa che stiamo per proporvi, potrà essere davvero la soluzione a tutti i problemi di makeup perché davvero semplice e alla portata di tutti.

Ma scopriamo come preparare l’occhio al trucco con gli ombretti, come applicarli e infine il segreto e la tecnica per sfumarli.

Sfumare gli ombretti: come preparare l’occhio al makeup

Gli occhi prima di essere truccati, dovrebbero essere preparati, come il resto del viso, al makeup per questo dopo aver deterso la pelle, si potrà applicare un idrolato di fiori su tutto il viso, picchiettandolo anche sul contorno occhi e sulle palpebre, questo rinfrescherà e tonificherà lo sguardo.

A questo punto, si potrà applicare una crema contorno occhi con piccoli tocchi delicati facendola assorbire perfettamente. Dopo aver idratato e nutrito lo sguardo con un prodotto specifico, si dovrà creare una base makeup omogenea e per farlo si potrà applicare un primer occhi o in mancanza di questo prodotto una piccola quantità ben sfumata del correttore preferito.

L’occhio a questo punto è pronto al makeup vero e proprio e a ricevere tutte le meravigliose sfumature di ombretto.

Come applicare gli ombretti: dito o pennelli?

Trucco semplice non vuol dire per forza di cose sbrigativo ed eseguito male. Sono molte le donne che per trucco occhi considerano un picchiettare la palpebra mobile con un ombretto sfumandolo con le dita e applicare una riga di matita nera, ma gli ombretti per dare il meglio di se e anche un effetto super naturale, richiederanno di essere sfumati e applicati almeno in due tonalità diverse e complementari per donare la dinamicità di cui necessità ogni bel makeup.

Per applicare e sfumare gli ombretti saranno essenziali i pennelli. Basteranno anche soltanto due pennelli, uno per l’applicazione e l’altro per la sfumatura ma sarà importante averli. Quindi assolutamente vietato applicare e sfumare l’ombretto con le dita e sì ai pennelli!

Sfumare gli ombretti: la tecnica infallibile che tutti dovrebbero conoscere!

Scopriamo la tecnica infallibile che ogni donna dovrebbe conoscere per sfumare gli ombretti in modo semplice. Vi basterà avere a disposizione una palette di ombretti almeno uno chiaro, uno medio e uno scuro e dei pennelli per makeup occhi. Non vi resta che seguire questo video tutorial in cui ‘ItsNora’ spiega perfettamente come sfumare gli ombretti in modo semplice e veloce.