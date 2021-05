Cereal Pancake: ideali da tuffare nel latte o nello yogurt

I Cereal Pancake sono dei mini capovalori di gusto e creatività. Perfetti da gustare da soli, sono ottimi da farcire o inzuppare in una tazza di latte o nello yogurt.

Se state cercando un’idea golosa e sfiziosa per una colazione a base di latte o yogurt, i Cereal Pancake sono davvero la ricetta perfetta, ottima e semplicissima da preparare. Questi mini pancake si presentano in modo molto versatile e si prestano alla preparazione di colazioni irresistibili.

Prepararli sarà davvero semplice e la differenza con i classici pancake sarà solo la misura. Per preparare i Cereal pancake, si dovrà cuocere una quantità minore di impasto ed ecco che tanti piccoli e golosi pancake saranno pronti per essere farciti.

Sarà importante mantenere sempre la stessa quantità di impasto per ogni pancake ma sarà semplice prelevando con un cucchiaino la quantità necessaria. Il segreto per cuocere i pancake in modo perfetto? La padella molto calda e il tempo di cottura giusto da dedicare ad ogni lato.

Cereal Pancake: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

I cereal Pancake nascono dalla maestria della food blogger stella_cooking_traveller che ce li presenta in modo davvero invitante:

“Avete mai pensato di creare dei pancake in versione mignon?Sono davvero troppo carini e così ho deciso di sperimentare la stessa ricetta che uso per fare i pancake per creare una versione più piccola e devo dire che sono davvero meravigliosi! Ve li consiglio! Ideali da mangiare così oppure immergerli nello yogurt oppure nel latte”

Gli ingredienti

Per preparare i Cereal Pancake, avrete bisogno di:

“-mezza banana

-80 ml di albume

-25 gr farina di avena

-10 gr farina di cocco”

Il procedimento

“Mescolare tutti gli ingredienti e creare con l’aiuto di un cucchiaino dei piccoli cerchi in padella, cuocendoli da entrambi i lati. Come farcitura ho usato la crema proteica ….contorno di more e bacche di goji ….ed ecco che la colazione è servita!”