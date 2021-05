I reggiseni adesivi sono stati introdotti sul mercato ormai da qualche anno e sono stati una rivelazione per le donne che amano gli abiti scollati: ecco come sceglierli, i pro e i contro.

I reggiseni adesivi sono formati da uno strato interno in silicone che presenta un adesivo atossico su gran parte della coppa. Questo adesivo consente l’applicazione del reggiseno direttamente sulla pelle nuda, a patto che questa sia pulita e asciutta.

La zona del capezzolo è priva di adesivo, in maniera da non provocare dolore o addirittura piccoli danni nel momento in cui il reggiseno viene rimosso.

Per quanto riguarda i modelli, ne esistono naturalmente diversi. I più comuni sono: reggiseni adesivi a fascia, coppe autoadesive in silicone (che non formano un vero e proprio reggiseno, ma rimangono separate), reggiseni adesivi con effetto push up, che possono essere regolati nel punto centrale per diminuire o aumentare la distanza tra le coppe. Naturalmente, minore sarà la distanza tra le coppe maggiore sarà l’effetto push up.

Come funzionano i reggiseni adesivi in silicone?

I reggiseni adesivi in silicone vengono normalmente realizzati in color carne, per risultare completamente invisibili anche in trasparenza.

Sono pertanto adatti a vestiti estremamente scollati e leggeri, per indossare i quali il seno ha bisogno di sostegno ma anche di discrezione.

Molte coppe adesive in silicone sono indipendenti l’una dall’altra, quindi andranno applicate una alla volta avendo cura di posizionarle in maniera perfettamente simmetrica.

Le coppe in silicone offrono al seno un sostegno sufficiente nel caso di un seno medio – piccolo, mentre potrebbero risultare inadatte a sostenere un seno più grande e pesante.

Un reggiseno adesivo in silicone di buona qualità può essere riutilizzato per circa 10 applicazioni prima di perdere la sua capacità adesiva, ma molto dipende dalla qualità del prodotto e dalla cura della sua manutenzione.

È importante infatti applicare le coppe in silicone sulla pelle asciutta e pulita, ma anche lavare le coppe con acqua tiepida e sapone neutro dopo averle indossate. Per quanto riguarda l’asciugatura è fondamentale lasciare che il reggiseno asciughi all’aria, senza passare su di esso fazzoletti di carta o asciugamani: il rischio è che pezzetti di carta o di filo rimangano attaccati all’adesivo compromettendone l’efficacia.

I modelli push up in tessuto

Oltre alle coppe, che come accennato vengono applicate singolarmente, esistono in commercio anche veri e propri reggiseni adesivi con un rivestimento esterno in tessuto e che offrono un’esperienza quasi del tutto simile a quella di un normale reggiseno.

Questi accessori presentano, come le coppe in silicone, un adesivo atossico nella parte interna, concentrata soprattutto lungo i bordi laterali e inferiori di entrambe le coppe. Per questo motivo è fondamentale applicare il reggiseno sulla pelle asciutta e completamente priva di creme o di olii.

Questo modello offre un sostegno leggermente migliore ai seni di dimensioni medio grandi, inoltre spesso i reggiseni di questo tipo presentano una coulisse centrale che permette di regolare, come già detto, l’effetto push up.

Si tratta del modello più versatile in assoluto, perché si adatta molto bene a ogni tipo di abito e consente di ottenere effetti differenti con un unico prodotto.

Anche in questo caso è bene sapere che la durata dell’adesivo non è eterna: la manutenzione è identica a quella da eseguire sulle coppe in silicone e anche l’adesivo di questi prodotti dura per circa una decina di applicazioni.

Pro e contro dei reggiseni adesivi

In estate i reggiseni adesivi permettono di risolvere l’enorme problema dell’indossare abiti senza spalline evitando di mostrare le bretelle oppure abiti scollati sulla schiena (perfetti per mettere in mostra il lato B) senza far vedere la fascia posteriore del reggiseno. Minimizzano inoltre anche la sensazione di essere nude quando si indossano vestiti dalla scollatura molto profonda oppure estremamente leggeri.

Evitano inoltre il fastidioso problema della visibilità dei capezzoli attraverso il tessuto dell’abito, soprattutto se è realizzato con un tessuto molto sottile.

Gli unici problemi che potrebbero essere riscontrati indossando questo tipo di lingerie è che il sudore tende ad allentare la presa dell’adesivo, quindi l’idea migliore è di utilizzare questo prodotto di sera e in occasioni in cui si fa poco movimento, per minimizzare il rischio che il reggiseno si stacchi dalla pelle!