Come coltivare questo frutto buonissimo a casa, senza troppa fatica, in poche e semplici mosse. Se ti stai chiedendo qual è… scoprilo subito!

Il nostro benessere passa anche dalla terra. E’ proprio da essa che arrivano i migliori alleati per la salute. Parliamo di frutta, verdura e ortaggi, il cui consumo è raccomandato da tutti i nutrizionisti, ovviamente nella quantità consigliate.

Bisognerebbe preferire sempre prodotti ortofrutticoli di stagione. E’ molto importante per la salute e l’ambiente. Se si acquistano fuori periodo, è probabile che non siano maturi e, di conseguenza, le proprietà organolettiche potrebbero essere compromesse.

Sono molti gli italiani che curano un piccolo orto nel giardino di casa. C’è addirittura chi coltiva in vaso, sul balcone, alberi da frutta. In un anno di pandemia Covid-19, alcuni di noi hanno scoperto (o riscoperto) la passione per il pollice verde. Il trend è in costante crescita.

Prendersi cura di piante e fiori o coltivare un piccolo orto, in giardino o sul balcone, fa bene alla salute. Gli scienziati parlano addirittura di garden-therapy. Se ti piace il giardinaggio e stai cercando nuovi spunti per la prossima coltivazione, tra poco ti parleremo di un frutto gustoso, con tante proprietà benefiche.

Scopri come coltivare bene il ‘frutto della fortuna’ a casa

Era già conosciuto ed apprezzato dai Romani. Per loro era il ‘frutto della fortuna’ e veniva consumato regolarmente, anche alla fine di sontuosi banchetti.

Oggi continuiamo a consumarlo ed è utilizzato anche per la produzione di prodotti cosmetici. Stiamo parlando della melagrana, frutto gustoso dell’albero di melograno, con chicchi di colore rosso rubino.

A questo frutto sono riconosciute proprietà antiossidanti, gastroprotettive, anticoagulanti, idratanti ed emollienti. Insomma, ci sono tanti buoni motivi per decidere di coltivare un melograno. Puoi farlo anche tu, a casa, senza troppa fatica. Ecco quattro consigli da seguire per non sbagliare.

Quando coltivare il melograno in vaso. Dipende molto dal clima. Se abiti in una regione dell’Italia centro-meridionale, puoi coltivarlo a fine inverno o, comunque, per tutto l’autunno. A chi abita al Nord, invece, si consiglia di coltivarlo in primavera.

Se lo coltivi in vaso, cura bene il terriccio. Scegliere un buon terriccio è fondamentale, così come pure utilizzare un vaso con dimensioni giuste. Ogni pianta, per crescere bene, ha bisogno di uno spazio adeguato per ramificare. Questo vale anche per il melograno. Il terreno deve essere ben drenato, quindi aggiungi di tanto in tanto del terriccio fresco e un po’ di concime naturale almeno ogni due mesi.

Come e quando innaffiare il melograno. Non ha bisogno di molta acqua. Quindi puoi innaffiarlo anche ogni due settimane. Fai attenzione ai ristagni d'acqua, perché potrebbero danneggiare le radici, impedendo alla pianta di crescere bene.

Quando fare la potatura. Se coltivi un melograno in vaso, poi potarlo senza problemi a fine inverno. Ti basterà recidere i rami secchi, ma senza accorciarli troppo. Questa operazione è importantissima per mantenere la pianta in buona salute.

Queste sono tutte le astuzie per coltivare bene un melograno in vaso, sul balcone o in terrazzo. Basta seguire questi piccoli consigli per avere una fioritura splendida e frutti gustosi. Se ti abbiamo convinto, prova subito!