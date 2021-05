Devi perdere solo 2 kg prima dell’estate? Non preoccuparti, ecco come farlo con un semplice ed economico alimento, che apporta tantissimi benefici e vi farà perdere peso.

Si sa che quando ci si avvicina la bella stagione si è alle prese con la prova costume, quindi si sta più attenti all’alimentazione, si cerca di evitare di mangiare cibo poco salutare e che faccia ingrassare. Certo che non è proprio benefico stressare il corpo in procinto della bella stagione, sarebbe opportuno mangiare regolare, sano a prescindere dalla prova costume. Far spostare l’ago della bilancia verso destra e poi verso sinistra a lungo andare è deleterio. Ma c’è un modo per perdere pochi chili assumendo regolarmente un alimento economico, che è indispensabile al nostro organismo. Scopriamo insieme di che alimento si tratta.

Come perdere peso con un solo alimento

Quando si ha necessita di perdere i kg di troppo è opportuno chiedere sempre il parere di un nutrizionista evitando diete fai da te che il più delle volte possono farci prendere i chili di troppo.

Ma quando dovete perdere solo un paio di kg potete provare con un alimento semplice, economico e davvero importante per il nostro organismo. In linea generale quando si devono perdere kg di troppo si eliminano dalla dieta o si riducono alcuni gruppi di alimenti come carboidrati e grassi. Ma in qualsiasi dieta l’alimento che non deve mai mancare è l’acqua, una vera e propria alleata non solo perchè apporta benefici all’organismo, aiuta ad eliminare le tossine, riducendo la ritenzione idrica.

Uno studio ha affermato che assumendo regolarmente acqua si può perdere peso corporeo, aiuta inoltre all’aumento del senso di sazietà, va a consumare più calorie e produce più energia. Inoltre l’assunzione regolare di acqua naturale a temperatura ambiente determina un aumento della temperatura che aiuta a “bruciare” i grassi. I medici consigliano di bere acqua a prescindere dallo stimolo, in linea generale andrebbero assunti circa 2 litri nell’arco della giornata. Se si beve acqua prima di iniziare i pasti si riesce a perdere peso più facilmente, perchè si va ad aumentare il volume gastrico. Inoltre si percepisce subito un senso di sazietà. Provando anche a bere due bicchieri di acqua prima dei pasti è importante perchè vi induce a mangiare di meno, visto che l’acqua ha un effetto riempitivo e quindi vi sazia un pò.

Quindi se si segue una dieta sana e bilanciata, ma anche dimagrante l’acqua non dovrebbe mai mancare. Ricordiamo che è un bene primario indispensabile per ogni essere vivente, basti pensare che i 3/4 del corpo è costituito da acqua.

Certo che per perdere poco peso l’acqua è di aiuto, ma associata ad una dieta sana e regolare praticando regolarmente un’attività sportiva. Questa vi farà sudare di più e di conseguenza è necessario reintegrare i liquidi persi con la sudorazione, solo l’acqua può aiutarvi. Il metodo migliore per bere tanto durante il giorno è procurarsi una borraccia graduata che potete utilizzarla sia in casa che fuori casa, in questo modo vi renderete conto quanta acqua state bevendo.

Non solo iniziate già dal mattino, appena svegli potete bere una tazza di acqua anche se non avete sete. Tenete conto che sono passate almeno 7-8 ore dall’ultima volta che avete bevuto.

Seguite qualche piccolo trucchetto per bere più acqua durante il giorno.

(Fonte: Ok-Salute.it)