Le cinture gioiello sono quel tocco di classe che impreziosisce e fa la differenza rendendo un outfit da ordinario a straordinario ma quali scegliere? E, soprattutto, con cosa indossarle? Scopriamo insieme le migliori della stagione.

Le cinture gioiello sono quell’accessorio capace di far apparire un abito semplice – ed un po’ noioso – immediatamente nuovo e più costoso. L’attenzione sarà inevitabilmente su quel punto luce che sottolineerà il punto vita ed illuminerà l’intero outfit. Vediamo le più belle del momento nel dettaglio.

Le cinture gioiello da scegliere per outfit brillanti

Iniziamo con Forever New scontata del 20% costa 24,09 euro, è disponibile anche nel colori blush e avorio ed è una cintura davvero splendida con quello stile principesco. La casa australiana crea inoltre bellissimi abiti, romantici e molto femminili che, si trovano anche in vendita su Zalando.

Si torna in Italia con Max&Co. e la cintura gioiello in metallo gold – arancione che costa 89 euro. Taglia unica e disegno che ricorda gli anni Ottanta, ha una lavorazione mossa su ogni elemento circolare. Particolarmente adatta ad un apio di blue jeans skinny ed un top in un colore acceso e, se vi sentite lanciate, anche una messa in piega un po’ cotonata.

Se preferite un look più minimal ma non volete rinunciare alla luce che può portare una cintura gioiello, la creazione rigida di Sportmax è la soluzione che fa per voi. Sì, il prezzo sale (299 euro) ma è un maxi bijoux da portare in vita che starà bene sia con un pantalone a vita alta nelle tonalità della notte che un vestito stretch pastello quindi a voi la scelta.

Luisa Spagnoli punta su “Daisne” la cintura a catena con pietre vere in nuance di colore blu, verdi o rosse. Per 110 euro la classe è garantita ma per essere impeccabili, visto lo stile estivo, bisogna trovare un sandalo flat nelle tonalità calde che abbia le stesse pietre.

La proposta firmata Versace Jeans costa 169 euro, realizzata a catena con pendenti che riportano la scritta del brand, si chiude a clip ed è regolabile. Sarà perfetta su un abito bianco o turchese chiaro così da far risaltare l’accessorio lasciando al contempo l’outfit pulito e leggero.

La scelta non è poi così tanta nello scintillante mondo delle cinture gioiello se si vuol rimanere di classe senza eccessi ma queste cinque idee sono meravigliose e piaceranno anche alle ragazze più sportive.

Silvia Zanchi