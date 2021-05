TG Pettegola, le news del 6 maggio: Uomini e Donne sotto accusa

Il TG Pettegola del 6 maggio non poteva non parlare delle recenti accuse lanciate a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi.

Il TG Pettegola è pronto, come sempre, ad aggiornarti giorno per giorno sulle maggiori notizie legate al mondo della cronaca rosa. Era impossibile per noi non parlare della polemica che ha travolto Uomini e Donne nelle scorse ore. L’ex dama del Trono Over, Maria Tona, in una recente intervista a Fralof, si è scagliata contro il programma, affermando che all’interno degli studi Elios i partecipanti vengono trattati come carne da macello e non solo.

Gossip e Spettacolo: le 5 top news del 6 maggio del TG Pettegola

Oltre all’ampio spazio dedicato al dating show di Maria De Filippi, che almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte alle forti accuse da parte di Maria Toma, protagonista indiscussa in queste ore è stata la sorella minore di Belen, Cecilia Rodriguez. Cechu, sul suo profilo Instagram, si è scagliata contro Gilles Rocca, prendendo le difese del suo amico Tommaso Zorzi, con cui il concorrente ha discusso durante l’ultimo appuntamento dell’Isola dei Famosi.

Restando in tema Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha fatto preoccupare i fan. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato in maniera momentanea la Playa a causa di alcuni accertamenti medici. Si passa poi a Barbara d’Urso. Un periodo piuttosto travagliato per la bella conduttrice partenopea. Questa volta Mediaset ha deciso di anticipare le vacanze per lei e per i suoi programmi.

Infine, ma non per importanza, c’è il gossip, già smentito dai diretti interessati, tra Dayane Mello e Mario Balotelli. Secondo il settimanale Chi tra i due ci sarebbe del tenero, ma loro ribadiscono che sono soltanto amici.

L’inaspettata decisione di Biagio, il confronto fra Armando e Patty e… Vi siete persi la puntata di oggi e volete rivederla? Cliccate qui ▶ #UominieDonne https://t.co/HPz6KpnEBX — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 5, 2021

Per oggi il TG Pettegola finisce qui, ma a breve ci sarà un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Nella speranza che la padrona di casa Maria De Filippi faccia chiarezza in merito alla polemica che la vede protagonista.