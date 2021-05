Chi è Elisabetta Simone, la dama del trono over di Uomini e donne? Età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Elisabetta Simone è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Bellissima, giovane e single, Elisabetta ha scelto di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi. La sua bellezza non è passata inosservata ed Elisabetta ha cominciato a conoscere gli uomini del parterre del trono over dedicandosi, inizialmente, alla conoscenza con Luca Cenerelli. Ma chi è davvero Elisabetta?

Nome: Elisabetta Simone

Data di nascita: 27 Ottobre 1985

Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione: Personaggio televisivo, imprenditrice

Personaggio televisivo, imprenditrice Luogo di nascita: Samarate

Samarate Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @ elyxabetta

Chi è Elisabetta Simone di Uomini e Donne: età, carriera e vita privata

Elisabetta Simone è nata a Samarate, piccola località in provincia di Varese, il 27 ottobre 1985. Ha studiato grafica pubblicitaria e pubblicità presso l’istituto IPSC Giovanni Falcone diplomandosi e non si sa se abbia proseguito gli studi.

Attualmente vive a Milano e sfruttando la sua passione per la moda si è trasformata in un’imprenditrice creando un proprio brand. Deve la sua popolarità alla partecipazione al trono over di Uomini e Donne dove si mette in luce iniziando una frequentazione con Luca Cenerelli.

L’avventura a Uomini e Donne e la storia con Luca Cenerelli

Elisabetta Simone ha frequentato Luca Cenerelli provando una forte attrazione per lui. Dopo aver provato a conquistarlo, ha deciso di chiudere, sicura di non poter avere un futuro con lui.

In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Elisabetta ha dichiarato: “A dispetto di ciò che pensa qualcuno, non sono una stupida che corre dietro a un uomo perché ha gli occhi foderati di prosciutto. Agli occhi degli altri tutto questo potrebbe sembrare insensato, ma quando si vivono certe emozioni è giusto ascoltare se stessi. Preferisco farmi male e ricominciare da capo, piuttosto che arginare qualcosa che provo e che non riuscirebbe a spegnersi solo perché me lo impongo”.

Instagram

Elisabetta può essere seguita su Instagram dove ha un profilo pubblico seguito da poco meno di 4mila followers.