Come riciclare vecchi pneumatici da buttare? E’ semplicissimo, ci sono tanti modi per farlo. Ecco alcune idee low cost per creazioni facili da realizzare.

Il fantastico mondo del riciclo creativo non smette mai di stupire. In articoli precedenti abbiamo visto come dare una seconda vita a valigie inutilizzate, vecchi peluche, dischi in vinile, abiti dismessi, scarpe rotte e così via.

Ora tocca ai vecchi pneumatici. Sì, proprio così, i copertoni usurati di auto o motorini possono essere riutilizzati. Iniziamo col dire che un’ottima idea per salvaguardare l’ambiente.

Gli pneumatici, realizzati in gomma naturale e plastica, sono altamente inquinanti. Non a caso rientrano nella categoria dei rifiuti speciali e, per il loro ritiro previo appuntamento, ci si rivolge a ditte specializzate. Spesso, però, vengono abbandonati in strada. E’ un reato!

Prima di buttare qualsiasi cosa sarebbe utile chiedersi se si può riutilizzare. Nel caso di vecchi pneumatici la risposta è sì, assolutamente. Entra in gioco il riciclo creativo!

Ci sono tanti modi per dare una seconda vita a vecchi copertoni e gomme crepate, usurate o deteriorate. Ti proponiamo alcune idee simpatiche per creazioni fai-da-te low cost.

Come riciclare vecchi pneumatici? Idee e spunti creativi

Se hai dei vecchi pneumatici, non buttarli. Dai sfogo alla tua creatività e prova a riciclarli. Ci sono tanti modi per farlo. Alcune idee sono davvero originali. Di seguito ti proponiamo degli spunti per realizzare oggetti utili, simpatici ed ecosostenibili.

Tavolinetto da giardino . E’ un’idea eco-friendly. Devi lavare e asciugare il vecchio pneumatico e decorarlo a fantasia, utilizzando delle bombolette spray di colori acrilici. In alternativa, puoi abbellirlo con delle stampe plastificate a caldo, resistenti alle intemperie, magari scegliendo un motivo floreale. Infine, fissa quattro gambe e il tavolinetto è pronto.

. E’ un’idea eco-friendly. Devi lavare e asciugare il vecchio pneumatico e decorarlo a fantasia, utilizzando delle bombolette spray di colori acrilici. In alternativa, puoi abbellirlo con delle stampe plastificate a caldo, resistenti alle intemperie, magari scegliendo un motivo floreale. Infine, fissa quattro gambe e il tavolinetto è pronto. Cuccia per cane o gatto. Si realizza in poche mosse. Dopo aver lavato, asciugato e reso un po’ più vivace il vecchio pneumatico, basta imbottirlo nella parte interna, così che l’animale possa stare comodo. E’ un’idea perfetta se vuoi avere una cuccia di riserva.

Si realizza in poche mosse. Dopo aver lavato, asciugato e reso un po’ più vivace il vecchio pneumatico, basta imbottirlo nella parte interna, così che l’animale possa stare comodo. E’ un’idea perfetta se vuoi avere una cuccia di riserva. Tavolino da soggiorno. Puoi ricoprire lo pneumatico con della corda intrecciata. Se non sai come fare, fatti aiutare da mani esperte, magari da un tappezziere specializzato in rivestimenti per divani. Ti assicuriamo che il risultato finale sarà strepitoso, una vera e propria sciccheria.

Puoi ricoprire lo pneumatico con della corda intrecciata. Se non sai come fare, fatti aiutare da mani esperte, magari da un tappezziere specializzato in rivestimenti per divani. Ti assicuriamo che il risultato finale sarà strepitoso, una vera e propria sciccheria. Lampadario minimal-chic. Da un vecchio pneumatico puoi ricavarne un lampadario, perfetto per dare un tocco di creatività in più all’intero ambiente. Metti una o più lampade a led nella parte interna e usa un cavo resistente, magari in acciaio, per fissarlo bene al soffitto.

Fioriera da giardino. E’ un altro spunto creativo per far rivivere un vecchio pneumatico. Dopo averlo colorato, chiudi il fondo e riempi con del terriccio la parte interna. Pianta i fiori che più desideri ed il gioco è fatto. Con primule, gerani e violette il risultato finale sarà meraviglioso.

E’ un altro spunto creativo per far rivivere un vecchio pneumatico. Dopo averlo colorato, chiudi il fondo e riempi con del terriccio la parte interna. Pianta i fiori che più desideri ed il gioco è fatto. Con primule, gerani e violette il risultato finale sarà meraviglioso. Cornice da specchio. Per questa creazione fai-da-te, ti consigliamo di utilizzare un vecchio copertone da bici perché è più sottile. Puoi decorarlo come più ti piace, a seconda anche dell’arredamento della tua casa. Fatto questo, devi inserire il vetro realizzato su misura nella cornice.

Per questa creazione fai-da-te, ti consigliamo di utilizzare un vecchio copertone da bici perché è più sottile. Puoi decorarlo come più ti piace, a seconda anche dell’arredamento della tua casa. Fatto questo, devi inserire il vetro realizzato su misura nella cornice. Portaombrelli. Basta fare alcuni fori sulla superfice, all’interno dei quali verranno infilati gli ombrelli. E’ un’idea geniale, salvaspazio e low cost, perfetta per appartamenti in stile ultra moderno.

Queste sono soltanto alcune delle creazioni realizzabili con dei vecchi pneumatici. Accendi la tua fantasia e pensa ad altri modi sorprendenti per trasformare gomme usurate e copertoni di biciclette rotte. Qualche spunto lo abbiamo dato. Ora tocca a te!