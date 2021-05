Imparare a piacersi è un percorso ad ostacoli che però vale sempre la pena di intraprendere. Scopri come aiutarti con le giuste frasi.

Quante di noi non si piacciono quanto vorrebbero? Che se ne sia consapevoli o no si tratta di un problema ben più diffuso di quanto si pensi. Certo, nessuno (o quasi) andrà mai in giro ad ammetterlo a chiunque incontri. Nella propria intimità, però, si tratta di un problema che spesso impedisce di vivere la vita come si vorrebbe e che se non trattato nel modo giusto può fungere da ostacolo a tanti dei traguardi che si sogna di poter raggiungere e tagliare.

Per questo motivo oggi affronteremo questo aspetto da un punto di vista semplice e a tratti giocoso. A volte, infatti, a prescindere dall’essere o meno già sul sentiero volto alla conoscenza di e alla possibilità di piacersi, ci sono frasi che possono fare la differenza.

Le frasi da dirsi per iniziare a volersi bene

Sull’argomento del volersi bene e del piacersi ci sono innumerevoli testi che tra teoria e pratica danno l’opportunità di mettersi in gioco con tecniche sempre diversi.

La maggior parte di essi è però concorde sull’importanza delle frasi. Ripetersi spesso determinati concetti aiuta infatti la mente a proiettare un’immagine nuova di se e questo aiuta a raggiungere più facilmente lo scopo che ci si è prefissati.

Se pensiamo al volerci bene, ad esempio, ci sono diverse frasi che se ripetute ogni giorno possono fare la differenza. Ed oggi abbiamo deciso di proporvene tra le più famose e considerate d’effetto.

“Amare se stessi è l’inizio di un idillio che dura tutta la vita.” (Oscar Wilde)

“Nessuno può obbligarti a sentirti inferiore senza il tuo consenso.” (Eleanor Anne Roosevelt)

“Quando sei contento di essere semplicemente te stesso e non fai confronti e non competi, tutti ti rispetteranno.” (Lao Tsu)

“Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso.” (Erich Fromm)

“I pensieri di oggi creano il mio futuro.” (Louise Hay)

Queste cinque frasi offrono punti diversi dai quali partire per iniziare a volersi bene e a piacersi. Mettersi davanti allo specchio e ripeterseli guardandosi dritto negli occhi può essere una buona strategia. A questa si unisce anche quella di riflettere sulle emozioni che ogni singola frase suscita in noi.

Attraverso queste, infatti, si possono capire limiti personali e possibili punti sui quali agire per andare avanti in questo cammino così difficile ma al contempo importante.

Ovviamente, alle frasi andrà unito un lavoro sulla propria persona fatto di step diversi e personali che andranno studiati e compresi volta per volta.

Qualora tutto ciò non bastasse, si può chiedere aiuto ad un professionista in grado di comprendere al volo gli ostacoli personali e di indicare la via più corretta da seguire. Un modo in più per andare incontro alla felicità che si prova quando finalmente si impara ad amarsi per ciò che si è.