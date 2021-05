Come vestirti se hai i capelli biondi: ecco i colori che ti valorizzano al meglio

Ecco quali sono i colori da scegliere se hai i capelli biondi per valorizzarti al meglio: scopri le tonalità più adatte quando acquisti i tuoi vestiti.

Quando andiamo a fare shopping, sia che si vada fisicamente in un negozio sia che si faccia online, siamo letteralmente sommerse da montagne di abiti in tutte le tonalità. Naturalmente ci sono colori che vanno per la maggiore a seconda delle stagioni, ma in linea di massima è facile trovare di tutto un po’.

E spesso diventa complicato scegliere ad esempio il colore di un maglioncino o una t- shirt. Per sgomberare il campo dai dubbi, oltre naturalmente a piacerci un determinato colore, dovremo fare i conti con le nostre tonalità.

In questo caso vogliamo aiutare tutte coloro che hanno i capelli biondi a scoprire quali sono le nuances di abiti che valorizzano al meglio chi ha questa tipologia di capigliatura. Scopriamo allora quali sono i colori di vestiti più adatti alle bionde.

Ecco i colori di vestiti che valorizzano al meglio le donne con i capelli biondi

Per prendere qualche spunto sui colori di vestiti che meglio si addicono alle bionde possiamo avvalerci dei social network dove influencer, attrici e showgirl sono solite pubblicare numerose foto con tanto di trucco, parrucco e ovviamente abiti alla moda.

Non sempre però bisogna scegliere un colore solo perché è quello che va in quel momento per la maggiore se non si addice ai nostri colori naturali di incarnato, occhi e soprattutto capelli.

Ci sono infatti alcune tonalità che proprio sbattono sul colore dei capelli rendendo anche il più bello degli outfit poco affascinante e glamour. Scopriamo allora in una serie di foto qui sotto quali sono i colori che più si addicono alle bionde: da tutti quelli sui toni pastello al rosso, dall’argento e l’oro, passando per il bianco e i toni naturali.

Come avrete capito le bionde possono spaziare davvero tanto sui colori. Vediamo alcuni esempi.

LEGGI ANCHE –>Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Colori pastello: rosa chiaro, lilla, giallo tenue, verde menta

Dal rosa pallido al rosa cipria, passando per il rosa antico, e poi giallo chiaro, verde menta e lilla sono i colori che ben si sposano con le bionde. Sia quelle con l’incarnato diafano che quelle un po’ più scure. I capelli biondi e i toni tenui vanno assolutamente d’accordo. Qui sotto ecco alcuni esempi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Dalla Ferragni alla Ferraro, sono tante le influecer bionde che prediligono spesso i colori pastello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica (@veronicaferraro)

Oro e argento

Se finora hai sempre pensato che solo l’oro stesse bene alle bionde hai sbagliato. Anche l’argento dona alle chiome chiare. Si tratta infatti di un contrasto caldo freddo che fa molto chic. Ecco qui un esempio in oro.

E un altro in argento. A voi la scelta del preferito.

Tonalità neutre

Le tonalità total nude sono perfette per le bionde. Da quelle sul rosa passando per il crema, il beige e il pesca fino ad arrivare al tortora. Ecco qualche esempio.

Rosso

Chi l’ha detto che il rosso sta bene solo alle more? Ormai anche le bionde lo indossano a meraviglia. Ecco qualche esempio.

Bianco

Perfetto in estate specie se con un po’ di abbronzatura il bianco sta bene alle bionde anche in inverno: pensiamo ad un total look white con pull a collo alto e pantalone bianco abbinato.