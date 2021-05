Come vestirsi in primavera se si ha la pelle chiara? I colori pastello vanno bene oppure no? E il nude look così di moda sarà una buona idea? Tutte le risposte!

La primavera è il momento dell’anno in cui i colori pastello regnano incontrastati in qualunque campo, dalla moda al make up. Purtroppo le persone con la pelle chiara hanno qualche problema ad abbinare questo tipo di colori, che in alcuni casi stanno benissimo, in altri no.

Come si stabilisce quali sono i “colori sì” e quali sono i “colori no” per un outfit primaverile perfetto?

I colori da indossare con la pelle chiara si scelgono così

Quando si scelgono i colori da indossare con la pelle chiara l’obiettivo è fare in modo da non apparire troppo pallide e, al contrario, utilizzare al meglio la perfetta tavolozza di una pelle di porcellana.

Molto dipende dal colore dei capelli e, per quanto riguarda l’aspetto più tecnico, dal sottotono della pelle, che può essere caldo, neutro e freddo.

Ecco qualche spunto di armocromia, cioè la scienza che studia quali sono gli abbinamenti cromatici più adatti a un determinato tipo di pelle!

Pelle chiara con capelli scuri: la donna inverno

Le donne con i capelli scuri e la pelle molto chiara sono catalogate come “donne inverno”. Come Biancaneve hanno contrasti di colore molto elevati: il nero o il castano scuro dei capelli crea un forte impatto cromatico con il candore della pelle, che ha un sottotono freddo.

Le donne – Biancaneve stanno bene con colori scuri oppure colori accesi e molto saturi, come il viola, il fuxia, il rosa intenso, il blu elettrico, il rosso lacca, il verde smeraldo.

E i colori pastello? Dipende: come dimostra Katy Perry in moltissimi dei suoi look, la donna Inverno sta benissimo con i colori pastello a patto che non siano aranciati: i colori pastello sui toni del giallo e dell’arancio, infatti, le faranno sembrare assolutamente pallide e “malaticce”, l’esatto contrario di quello che si vuole ottenere con l’armocromia.

I colori da indossare con la pelle chiara e i capelli biondi o castani

Le ragazze dalla pelle chiara e i capelli biondo – castano hanno spesso un sottotono caldo o molto caldo. Contrariamente a quanto accade alle ragazze – Biancaneve, e potrebbero andare in giro tutti i giorni vestite di color pesca e sarebbero sempre bellissime.

Per loro i colori pastello caldi saranno da preferire sempre, anche abbinandoli ad accessori dello stesso colore ma in qualche tono più scuro.

Questo non significa naturalmente che le ragazze dall’incarnato pallido e dai capelli biondi o castani non possano indossare colori pastello freddi, ma molto probabilmente guardandosi allo specchio si preferiranno con colori chiari ma caldi come il già citato rosa pesca ma anche con il color aragosta, il rosa baby, il giallo chiaro.

Il grande problema del nude look

Le donne dalla pelle molto chiara guardano sempre con molto sospetto all’idea di indossare un nude look, cioè un abito o un outfit che riprenda da vicino il colore del loro incarnato. Il motivo è che avranno l’impressione di essere davvero troppo pallide e addirittura emaciate.

In realtà il nude look sta bene a tutte (a patto di saperlo creare con i colori adatti), e proprio le ragazze dalla pelle chiara in realtà potranno esaltare la loro bellezza diafana con questo tipo di outfit.

Esattamente come per gli altri colori pastello e poco saturi, l’obiettivo dev’essere quello di trovare un color pelle che stia bene con il colore naturale della nostra carnagione.

Ne deriva che una donna con il sottotono caldo dovrà scegliere abiti rosa ma che contengano una punta di giallo in grado di far brillare l’incarnato anziché spegnerlo.

Leggi anche => Come individuare facilmente il tipo del tuo sottotono

Al contrario, una donna con il sottotono freddo dovrà necessariamente orientarsi verso abiti dal colore più freddo, su rosa con una punta di blu.

Infine, sarà fondamentale scegliere i gioielli giusti da abbinare a questo tipo di outfit. Nello specifico, una donna bionda dal sottotono caldo dovrà utilizzare principalmente gioielli d’oro giallo o rosato, mentre una donna dal sottotono freddo dovrà utilizzare gioielli in oro bianco, acciaio e argento.