Bianca Guaccero torna in studio a Detto Fatto e lo annuncia in diretta: “Ho vinto la mia battaglia”, dice la conduttrice.

Bianca Guaccero è tornata a condurre Detto Fatto direttamente dallo studio e non nasconde la propria felicità. Dopo aver aver avuto il covid ed essere rimasta in quarantena a casa conducendo in collegamento il programma di Raidue, Bianca è tornata in studio per l’ultima settimana di programmazione della stagione.

Detto Fatto farà compagnia ai telespettatori fino a venerdì 7 maggio e la Guaccero sperava di poter essere presente in studio per le ultime puntate. Dopo la negatività del tampone, Bianca è così tornata al suo posto e nel salutare il pubblico non ha nascosto il proprio entusiasmo.

Bianca Guaccero torna a Detto Fatto per l’ultima settimana: la gioia della conduttrice

Al settimo cielo, Bianca Guaccero è tornata dal proprio pubblico. Dopo aver condotto le ultime puntate di Detto Fatto in collegamento da casa con continui aggiornamenti sulla sua salute, la Guaccero è tornata in studio lanciando un messaggio a tutte le persone che stanno ancora combattendo contro il covid.

“Ho vinto questa battaglia contro il Covid. Sono felice di essere tornata a respirare la vostra energia qui in studio. Mando un bacio a tutta la mia famiglia che aspettava questo momento per vedermi e capire come stavo”, ha esordito la Guaccero salutando i telespettatori di Raidue. “Volevo ringraziare tutti voi che ci seguite da casa perchè siete stati in tantissimi a scrivermi sui social network”, ha aggiunto.

“Volevo condividere questo amore con tutte le persone che, in questo momento, stanno combattendo la loro battaglia in ospedale. A tutte quelle persone che sono in una situazione un po’ più complicate volevo dirvi: ‘Non arrendetevi! Vi voglio bene”, ha aggiunto ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

“Bentornata Bianca”, “Finalmente sei tornata”, “Che bello rivederti”, “Bentornata ed in splendida forma, bella come sempre”, “Felice di rivederti”, “Ci sei mancata”, hanno scritto i fan sotto il video pubblicato sulla pagina Instagram di Detto Fatto.