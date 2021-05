L’ex cavaliere di Uomini e Donne sgancia la bomba su Maria De Filippi: “Non la caccerà mai, le conviene tenerla”.

Maria De Filippi non caccerà mai Gemma Galgani da Uomini e Donne. Parole di Giorgio Manetti che è stato un grande protagonista del dating show di canale 5 vivendo una storia d’amore con la dama di Torino. Dopo l’addio a Giorgio Manetti, nonostante diverse frequentazioni, Gemma si ritrova ancora single in cerca del principe azzurro.

Nel parterre femmninile, le dame delle scorse edizioni del programma sono tutte rimaste a casa e sostituite da nuove signore. L’unica che, tuttavia, è sempre al suo posto è proprio Gemma Galgani. Giorgio Manetti, così, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, è tornato a parlare di Gemma svelando il motivo per cui è ancora a Uomini e Donne.

Maria De Filippi e Gemma Galgani: la verità di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha da tempo lasciato il trono over di Uomini e Donne. Oggi è felice e innamorato e, al settimanale Nuovo Tv, si è lasciato andare spiegando perchè, secondo il suo punto di vista, Gemma Galgani sia ancora nel programma.

“Gemma vive esclusivamente per Uomini e Donne. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì”, ha detto il cavaliere.

Pensando al percorso della dama di Torino nel programma di canale 5, Giorgio spiega che la grande popolarità di Gemma è arrivata con la loro storia.

“Prima di conoscere me non era così famosa. La mia popolarità me la sono creata da me e l’ho dimostrato una volta uscito dal programma”.

Durante la stagione in corso, Gemma ha avuto una storia con Maurizio Guerci, ma ora è nuovamente single. Il signor Antonio con cui sperava di poter iniziare una frequentazione le ha chiaramente detto di volere solo un’amicizia mentre con Aldo non c’è alcun trasporto sentimentale.

La dama di Torino, dunque, continua a cercare l’amore in tv, ma Giorgio Manetti è convinto che, in ogni caso, Gemma resterebbe comunque nel programma. “Resterà lì fino a cent’anni. Non so cosa faccia al di fuori del programma”.