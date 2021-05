TG Pettegola, le top news del 4 maggio: il ritorno di Benedetta Rossi

Il TG Pettegola di oggi non poteva non parlare del ritorno sulle scene di Benedetta Rossi! La foodblooger ha fatto un importante annuncio.

Il TG Pettegola è l’unico telegiornale che ti informa, in maniera quotidiana, sulle migliori notizie relative al mondo del gossip e dello spettacolo. O più in generale della cronaca rosa. Protagonista indiscussa del numero di oggi è Benedetta Rossi.

La famosa foodblogger, dopo aver annunciato durante il periodo natalizio una pausa dal lavoro, ha finalmente comunicato attraverso i suoi canali social ufficiali che è pronta a tornare in carreggiata. Tant’è che ha da poco iniziato le riprese della nuova stagione di Fatto in casa per voi e noi non potevano che farle il nostro in bocca al lupo per il suo ritorno sulle scene.

TG Pettegola: le 5 top news del mondo del gossip e dello spettacolo

Le top news del TG Pettegola si spostano a Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto ha deciso di venire allo scoperto, mostrando la foto del suo unico e vero amore. Un nuovo fidanzato? Assolutamente no! Guardate il video per intero per scoprire chi ha rubato il cuore della conduttrice di Rai 2. Dagli studi della Rai si passa ai banchi della scuola più famosa d’Italia. Ovviamente ci riferiamo a quella di Amici di Maria de Filippi.

Anna Pettinelli ed Aka7even hanno avuto l’ennesima discussione a causa del guanto di sfida lanciato dall’insegnante che vede sfidare il suo allievo con il potenziale vincitore Sangiovanni. E da una sfida all’altra si passa a Rosalinda Cannavò che sui social ha replicato per le rime ai leoni da tastiera che la criticano per il suo peso.

Cosa sarà successo tra Giacomo e le sue corteggiatrici? Lo scopriremo nella puntata di oggi alle 14.45 su Canale 5 😎 Ci sarete? #UominieDonne pic.twitter.com/bofdZFQyxd — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2021

Si passa poi a Tina Cipollari che, sicuramente nella puntata in onda oggi farà faville con Gemma, ha mostrato una versione decisamente inedita del suo personaggio tanto amato dal pubblico del piccolo schermo.