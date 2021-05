Brownies Oreo Vegan: sani, leggeri, golosi e facilissimi da fare!

Brownies Oreo Vegan, golosissimi brownies al cioccolato semplice da fare, sani, leggeri e perfetti da gustare in ogni momento della giornata.

Siete persone dal cuore di Brownies? Allora non potete perdere la ricetta dei Brownies Oreo Vegan, una versione del dolce più amato di sempre che conquisterà il palato grazie ad un’ altra ‘icona’ della golosità, i biscotti Oreo. Questa ricetta sarà davvero semplicissima da preparare, senza nessun ingrediente di origine animale, leggera perché studiata per essere a basso contenuto di carboidrati e calorie grazie all’utilizzo della farina di avena e ideale anche per chi non ama consumare cibi ricchi di zuccheri raffinati perché dolcificato con l’eritritolo.

I Brownies sono da sempre un’idea per colazione o per merenda che mette d’accordo tutta la famiglia, perfetti e classici al cioccolato ma negli ultimi tempi si stanno facendo strada anche i Blondies, la versione bianca dei Brownies. Ce ne è davvero per tutti i gusti e sono anche semplici e veloci da preparare e per esempio da inserire in bustine e portare con se come spuntino dolce a scuola o sul posto di lavoro.

Brownies Oreo Vegan: gli ingredienti ed il procedimento per prepararli

La ricette dei Brownies Oreo Vegan è nata dalla passione e dalla creatività della food blogger della pagina Instagram little_fitness_page_ che la presenta come una ricetta semplicissima da fare:

“Buon martedì a tutti, stamani ho fatto una ricettina vegan, buonissima e veramente veloce e facile da fare. I Brownies Oreo Vegan”

Questi biscotti sono a basso contenuto di carboidrati, senza zucchero raffinato, e con del golosissimo cioccolato fondente.

Gli ingredienti

Per preparare i Brownies Oreo Vegan, avrete bisogno di:

“-100g farina di avena

-60g eritritolo

-40g cacao amaro

-un cucchiaio olio di semi

-175g acqua

-50g cioccolato fondente (io 85%)”

Il procedimento

“Unite le polveri : cacao, farina e eritritolo.

Aggiungere il cucchiaio di olio, l’acqua e girate bene il composto.

Una volta amalgamato aggiungete il cioccolato a pezzettini.

Adagiate tutto in una teglia rettangolare foderata con carta forno, sbriciolateci sopra i pezzettini di Oreo e cuocete il tutto a 180º per 30’”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍✨ (@little_fitness_page_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍✨ (@little_fitness_page_)