Tinte labbra: ecco come struccarle in modo perfetto senza irritazioni!

Tinte labbra, ecco come struccarle perfettamente senza irritare la mucosa labiale ed eliminando perfettamente ogni traccia di colore.

Le tinte labbra sono ormai un ‘must’ del makeup, quel rossetto sempre perfetto e che dura quasi tutta la giornata impeccabile come appena applicato. Il colore così tenace però, non dovrebbe mai essere eliminato come un comune rossetto, con un cleenex o con dell’acqua, questo perché le labbra sono davvero molto delicate e necessitano di cure e attenzioni.

Esistono in commercio diverse tipologie di tinte labbra, alcune molto più simili ad un rossetto liquido con una buona durata ed una texture abbastanza confortevole, altre si presentano come una vera e propria vernice per labbra ed il colore tende a fissarsi in modo quasi indelebile sulle labbra. Scopriamo come trattare le labbra per ottenere il massimo da una tinta e come struccarle in modo delicato ed efficace.

Come trattare le labbra per ottenere il massimo da una tinta

Le labbra sono una parte molto delicata del nostro viso che dovrebbero essere sempre trattate con cura e coccolate, soprattutto se ogni giorno vengono sottoposte allo stress delle tinte labbra, che se da un lato regalano labbra colorate e perfette per moltissime ore, dall’altro tendono a seccare incredibilmente la mucosa labiale e addirittura ad irritarla se struccate in modo errato.

Le labbra andrebbero idratate ogni giorno attraverso l’utilizzo di creme specifiche e di stick labbra a base di burro di cacao, di karité, di cocco o di altri oli e burri vegetali perfetti per prendersi cura della pelle.

Attenzione a tutti i burri labbra che promettono alte prestazioni ma hanno un INCI in cui oli minerali e paraffina liquida appaiono in prima linea. Questi ingredienti infatti, regalano soltando un ‘finish’ lucido e dall’aspetto idratante, ma al contrario, non penetrano nella pelle disseccandola sempre di più. Val la pena fermarsi un attimo a scegliere un buon burro labbra, magari anche bio, che contenga sostanze idratanti, nutrienti e protettive. Ne esistono moltissimi a prezzi accessibilissimi.

Uno scrub settimanale può senza dubbio aiutare le labbra ad essere lisce e vellutate e lo si potrà preparare anche in casa con una semplice ricetta. Le labbra sempre ben idratate potranno accogliere la tinta labbra e restare sempre un minimo idratate sotto lo strato di colore.

Tinte labbra: come applicarle e mantenerle durante la giornata

Premesso che qualsiasi tinta, a differenza di un comune rossetto, tenderà sempre a seccare le labbra, prima dell’applicazione si potrà applicare una buona quantità di burro di cacao e dopo qualche minuto, eliminarne l’eccesso tamponando con una velina.

Le labbra saranno idratate e si potrà applicare la tinta. Una volta applicata si dovrà far asciugare per qualche minuto e a quel punto sarà indelebile. Il segreto per mantenere un colore brillante e per prevenirne il disseccamento, sarà quello di applicare durante la giornata un burro labbra dal finish opaco che idrati la tinta. In questo modo le labbra si manterranno un minimo idratate e si eviterà il fastidioso effetto di pelle che tira.

->>LEGGI ANCHE: Ecco perché il burro cacao sarà il tuo migliore amico nella primavera 2021

Tinte labbra: come struccarle in modo perfetto

Le tinte labbra sono delle vernici per labbra e come tali richiedono un modo di essere struccate più deciso ma delicato rispetto al comune rossetto che verrebbe via con un semplice fazzolettino di carta.

Per eliminare ogni traccia di tinta dalle labbra, si dovrà procedere ammorbidendo il colore attraverso l’applicazione di un olio vegetale, in mancanza d’altro andrà benissimo anche dell’olio di oliva o di semi.

Massaggiando l’olio o anche un burro struccante, il colore si ‘scioglierà’ tra le dita dolcemente. Dopo aver massaggiato le labbra, si potrà eliminare l’eccesso di colore con un morbido dischetto di cotone imbevuto di struccante bifasico. Dopo aver eliminato ogni traccia di colore, risciacquare con acqua tiepida, tamponare le labbra e applicare un burro che le idrati.