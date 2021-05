Sabrina Salerno, showgirl e cantante, ‘regina’ della Disco degli anni ’80, sfoggia su Instagram una manicure comoda ma ricercata, semplicemente perfetta!

Nail art che passione! Corte o lunghe, colorate con toni pastello o più decisi, le unghie sono la passione di tutte le donne! Con l’inizio della bella stagione, si riconcorrono le nuove tendenze in materia di manicure.

Ci cimentiamo a casa, da sole, alla ricerca dello stile perfetto. Dove non arriva il fai-da-te ci pensa l’estetista di fiducia, sempre pronta a dispensare i migliori consigli, in base ai trend del momento.

In vista dei mesi più caldi, trionfano i colori nude, con sfumature che vanno dal beige al rosa cipria. Chiara Ferragni ha scelto una manicure di questo tipo, visibile in alcuni scatti postati di recente su Instagram.

Il vantaggio di una perfetta manicure nude è che si abbina ad ogni stile, da quello più casual a quello più ricercato. Insomma, scegliendone una di questo tipo si va sempre sul sicuro. Anche Giulia De Lellis, ama i colori nude ma, per la lunghezza delle unghie, preferisce osare. Basta seguirla su Instagram per vedere come ama giocare con gli stili.

C’è poi chi, come Barbara D’Urso preferisce i colori scusi. Il volto noto di Mediaset ama il nero e il blu elettrico ma gioca anche con le nuance fluo, dal giallo al verde, passando per l’arancio e così via.

Continua il nostro viaggio tra le unghie delle vip. Oggi tocca a Sabrina Salerno, regina indiscussa della Disco anni ’80. Tutti i dettagli sulla sua ultima manicure!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno, unghie corte e rosso scuro. Perfette!

Ha fatto battere i cuori di molti, nei mitici anni ’80. Regina incontrastata della hit parade del 1986 (e non solo) oggi continua la sua attività a tutto tondo sempre in ambito musicale. Parliamo di Sabrina Salerno, cantante e showgirl seguitissima sui social media, sia dall’Italia che dall’estero.

Su Instagram vanta circa 874 mila follower con i quali ama condividere momenti di vita quotidiana, condensati in foto sempre molto belle ed intense. Come tutte le vip di casa nostra, anche la Salerno ama giocare con il suo look: vale per l’abbigliamento, i capelli, il trucco e, soprattutto, per le unghie! Ed è l’aspetto che a noi interessa di più!

La showgirl ha sfoggiato su Instagram una manicure da urlo. Unghie corte, di colore rosso, in perfetta armonia con il suo look, da sempre deciso e graffiante. La manicure della Salerno è intramontabile, facilmente abbinabile ad ogni mise. Come dire: con una belle nuance di rosso non si sbaglia mai! Meglio ancora se più scuro.

LEGGI ANCHE –> Unghie da Vip: il nuovo stile di Giulia De Lellis che vi farà innamorare, giusto per la primavera

La manicure della cantante è ben visibile in tanti scatti su Instagram. In uno di essi la Salerno è su un trattore, sorridente e allegra. Ama prendersi cura della terra? Forse. Vero è, comunque, che le unghie corte sono più comode per sbrigare alcune faccende.

Comunque, il look di Sabrina Salerno è sempre perfetto, dalla testa ai piedi. Le sue unghie non fanno eccezione! E tu hai già le idee chiare per la nuova manicure di inizio primavera-estate 2021? Se le risposta è no, allora prendi spunto magari da quella di Sabrina Salerno.