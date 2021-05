Diletta Leotta, sapete chi sono gli ex fidanzati? Tutti i nomi

Diletta Leotta è impegnata con Can Yaman. La relazione con il noto attore procede fra alti e bassi. Chi c’era prima di lui.

Diletta Leotta è la donna del momento. Professionista esemplare su DAZN, personalità di spicco lontano dalle telecamere: 29 anni, il successo a portata di mano e la possibilità di togliersi ancora tante soddisfazioni.

Anche in amore le novità non mancano, Diletta in questo momento risulta essere impegnata con l’attore Can Yaman. Il turco ha conquistato la conduttrice con la sua bellezza e semplicità: un amore, il loro, all’insegna della riservatezza. Condizione non sempre possibile, visto il lavoro di entrambi, poi se cominciano a fioccare le indiscrezioni diventa piuttosto arduo mantenere privacy e nervi saldi. Infatti la conduttrice ha perso la pazienza dopo i rumors su una presunta liaison con il vice-Presidente della Roma Ryan Friedkin.

Diletta Leotta, Can Yaman e gli altri: i nomi degli ex fidanzati

I due si sarebbero visti – con tanto di foto pubblicate da Dagospia – in un hotel a Roma. Lei ha smentito ogni cosa. Il suo cuore è impegnato con Yaman. Prima di lui, però, ci sono stati altri due uomini: Matteo Mammì, nipote del noto senatore, che lavora ai piani alti di Sky Italia, con cui è stata fino al 2019.

C’era anche odore di matrimonio ma la relazione è naufragata. Successivamente, in tempi più recenti, è il noto pugile Daniele Scardina ad aver allietato le giornate della donna. Unione durata qualche mese per poi riprendere ancora qualche tempo fino al definitivo addio. L’attore Can Yaman la rende felice dal inizi 2021.

Sentimento non senza difficoltà, proprio per alcune indiscrezioni e un presunto bacio con il texano Friedkin: la fascinosa siciliana bolla la vicenda come fraintendimento, ma i rumors continuano. Ad ogni modo Diletta Leotta continua ad essere desiderata e desiderabile perché quel sorriso non teme confronti.