Per molti uomini la sodomia è una fantasia che desiderano mettere in pratica, ma perché gli uomini sono così fissati con questo tipo di rapporto?

In amore e in intimità ogni coppia ha le sue fantasie, le sue perversioni e pratica l’amore in modi diversi. Negli uomini domina molto il desiderio di avere questo tipo di rapporto e spesso fanno questa richiesta alla partner. Perché gli uomini provano questo grande piacere erotico nel praticare la sodomia?

Sodomia: scopri perché è una fantasia erotica dominante negli uomini

Questa pratica tanto apprezzata dall’universo maschile non lo è altrettanto per le donne che spesso negano al partner questo piacere che per loro è a volte doloroso e spiacevole e per niente stimolante. Vi chiedete perché gli uomini sono così attratti da questa pratica? Sembrerebbe che il piacere derivante da questa pratica sessuale sia diverso e che faccia raggiungere l’apice del piacere molto più di un rapporto classico.

Il motivo potrebbe essere legato al fascino del proibito, questa pratica è stata a lungo tabù. La proibizione inconsciamente rende questa pratica più eccitante e accende negli uomini il desiderio di sperimentarla.

La sodomia, è anche molto legata alla virilità maschile, nel praticarla gli uomini si sentono di dominare e possedere la donna.

La sodomia è una pratica erotica anche perchè genera un piacere fisico intenso, oltre che legato alle fantasie mentali.

Il motivo è facilmente deducibile: lo sfintere anale è più stretto della vagina e questo aumenta le sensazioni di piacere avvertite dall’uomo durante il rapporto sessuale.

Purtroppo non si può dire lo stesso delle donne che per via delle dimensioni ridotte dello sfintere potrebbero trovare il rapporto troppo doloroso. Ovviamente ci sono donne che amano questa pratica quanto gli uomini e che la praticano anche per evitare la gravidanza o preservare l’imene.

Inoltre essendo un’area altamente innervata è molto più sensibile della vagina il che in stato di rilassamento potrebbe far provare piaceri sessuali molto intensi.

La coppia che pratica la sodomia dovrebbe ricordare di usare dei lubrificanti a base d’acqua per rendere la penetrazione più fluida dato che questa area non si lubrifica da sola, inoltre si consiglia di utilizzare il preservativo soprattutto in caso di nuovo partner per evitare la trasmissione di infezioni sessuali.

In ottica igienica, la sodomia richiede delle misure igieniche necessarie. In primis meglio evacuare prima del rapporto e lavare l’area. Una volta pratica la non bisogna praticare la penetrazione vaginale per evitare che i batteri presenti nell’area anale alterino la flora vaginale delicata e facciano venire infezioni.