David Riondino, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

David Riondino, carriera, vita privata e curiosità del noto autore e cantautore toscano. Aneddoti e risvolti di un personaggio in evoluzione.

David Riondino, cantautore, attore, regista e scrittore toscano. Conosciuto in Italia, soprattutto a Firenze dove intrattiene rapporti con personalità di spicco della cultura e del teatro fiorentino come Primo Conti e Giorgio La Pira. Per diversi anni è rimasto alla Nazionale di Firenze in qualità di bibliotecario. Poi tenta nel ’79 la strada del cantautorato e pubblica il suo primo album con l’etichetta “Ultima spiaggia”.

Nome: David Riondino

Età: 68

Data di nascita: 10 giugno 1952

Luogo di nascita: Firenze

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: autore, cantautore, attore e regista

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Profili social: Instagram

David Riondino carriera

L’anno dopo esce il secondo, dal titolo Boulevard. Dimostra sin da subito una spiccata propensione per lo spettacolo e la cultura dell’improvvisazione, quindi arriva allo Zelig di Milano all’età di 22 anni. Nello stesso ambito fonda, con la sorella Chiara, il collettivo artistico Victor Jara. Il successo vero e proprio, però, arriverà qualche tempo dopo con le partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e Quelli Che il Calcio.

Il suo sound e la capacità di essere poliedrico e mattatore al tempo stesso gli hanno permesso di duettare con i più grandi, fra cui il compositore e pianista Stefano Bollani. Senza contare il fortunato sodalizio negli anni Ottanta con Fabrizio De Andrè e la Premiata Forneria Marconi. Riondino vanta anche una partecipazione a Sanremo, nel 1995, con Sabina Guzzanti. Insieme hanno presentato ed eseguito il brano “Troppo sole”. Binomio artistico poi protrattosi anche nella vita.

Vita privata e Instagram

I due avrebbero avuto una relazione, su cui però si sanno ancora oggi pochi dettagli: il cantautore ha una figlia, Giada Riondino. Se questa sia il frutto dell’amore con la Guzzanti non è dato saperlo, dal momento che non vi sono certezze sul destino della loro relazione: potrebbero aver preso strade diverse o stare ancora insieme. Gli album del compositore sono 10 in totale: 8 da solista e 2 con il collettivo artistico Victor Jara. Su Instagram ha 261 follower, ma ancora nessun post pubblicato. Segno che per lui i social sono un mondo ancora da approfondire.