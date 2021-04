Ignazio Moser, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Ignazio, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Ignazio Moser è un ex ciclista italiano di 28 anni. Noto al grande pubblico per aver preso parte come concorrente al Grande Fratello VIP 2 nel 2017, l’esperienza nel quale ha conosciuto e si è innamorato dell’attuale fidanzata è attualmente fidanzato con Cecilia Rodríguez.

Dalle ultime indiscrezioni, Ignazio Moser dovrebbe essere un prossimo naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, il reality dall’Honduras condotto da Ilary Blasi.

Nome: Ignazio Moser

Ignazio Moser Età: 28 anni

28 anni Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Data di nascita: 14 Luglio 1992

14 Luglio 1992 Luogo di Nascita: Trento

Trento Altezza: 190 cm

190 cm Peso: 85 kg circa

85 kg circa Tatuaggi: almeno 3, fra cui uno grande situato sulla spalla

almeno 3, fra cui uno grande situato sulla spalla Profilo Instagram Ufficiale: @ignaziomoser

Ignazio Moser: biografia e carriera da ciclista

È figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti. Dal 2017 è legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez sorella di Jeremias e della più famosa Belen Rodriguez, conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip. Anche lui come il resto della sua famiglia scopre la passione per lo sport da giovanissimo e comincia a praticare ciclismo professionistico sin da piccolo e dopo aver vinto diversi premi e riconoscimenti, partecipa come opinionista del Giro d’Italia 2017, nella trasmissione La grande corsa di Rai 2.

Diciamo che nel corso degli anni Ignazio ha collezionato alcuni premi e riconoscimenti sportivi, ne ricordiamo alcuni:

Il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai campionati italiani di ciclismo a Mori battendo in finale Paolo Simion nel 25 agosto del 2010.

Tra il 2011 e il 2012 vince due corse del calendario nazionale, la Piccola Coppa Agoston i nel 2011 e il Gran Premio Polverini Arredamenti nel 2012, cogliendo in quest’ultima stagione anche quattro secondi posti.

i nel 2011 e il nel 2012, cogliendo in quest’ultima stagione anche quattro secondi posti. Sempre nel 2012 vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre su pista ai Campionati europei in Lituania in quartetto con Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo.

Sempre nel 2012 vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre su pista ai Campionati europei in Lituania in quartetto con Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo. Nel 2013 passa alla BMC Development, squadra Under-23 affiliata al team World Tour statunitense BMC Racing Team. Nello stesso anno è componente del quartetto italiano che conclude al nono posto nella gara di inseguimento a squadre ai campionati del mondo su pista di Minsk.

Il 25 agosto 2013 ottiene la prima vittoria internazionale su strada, in Giappone, alla Shimano Suzuka Road Race sul circuito di Suzuka.

Nel 2014 vince il Memorial Lorenzo Mola a Botticino e la sesta tappa del Tour de la Guadeloupe, gara valida per il calendario UCI America Tour.

Nonostante la bravura e il talento, alla fine dei tempi Ignazio ha deciso di ritirarsi dalla carriera ciclistica rivelando di volersi dedicare all’azienda vitivinicola della famiglia, fondata proprio dal padre Francesco a Trento.

Ignazio Moser: esperienza televisiva e Cecilia Rodriguez

Nonostante lo scetticismo dei suoi genitori, Ignazio decide di intraprendere un’altra carriera: quella televisiva. Infatti nel 2017 partecipa come concorrente all’edizione Vip del Grande Fratello. L’occasione gli permetterà di incontrare e conoscere Cecilia Rodriguez (all’epoca fidanzata con Francesco Monte) e di innamorarsene perdutamente.

Dal 2017 i due tra molti alti e bassi sono ancora uniti. Hanno anche deciso di andare a vivere insieme e hanno conosciuto le rispettive famiglie. Inoltre non hanno mai nascosto di voler mettere su una splendida famiglia.

Nel 2020 conduce in coppia con la compagna Cecilia Rodríguez la seconda edizione di Ex on the Beach.

Nel 2021, Ignazio è uno dei concorrenti dell’Isola Dei Famosi condotto da Ilary Blasi.