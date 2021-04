Elettra Lamborghini, altro che Isola: ecco la sorpresa che tutti aspettavano

Elettra Lamborghini è attualmente impegnata con l’Isola dei Famosi, ma ha in serbo una grossa sorpresa per tutti i suoi fan.

Elettra Lamborghini, da quando ha scelto di prendere parte all’edizione 2020 del Festival di Sanremo, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dal punto di vista professionale. Da quel momento non solo il brano presentato alla karmesse canora, Musica e il resto scompare, è diventato un vero e proprio successo, ma ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Tanto da iniziare la sua scalata non solo nel mondo della musica, ma anche nel piccolo schermo degli italiani.

Dopo numerose partecipazioni come ospite, Elettra è stata promossa ad opinionista. Da qualche settimana a questa parte, infatti, la Lamborghini è diventata una degli opinionisti dell’Isola dei Famosi, riuscendo sempre a strappare un sorriso ai telespettatori. Molti di loro però, non hanno potuto nascondere di essere rimasti anche piuttosto amareggiati da questa scelta perché convinti che la loro beniamina si stia allontanando sempre di più dal mondo della musica per avvicinarsi a quello della televisione, ma sarà realmente così?

Probabilmente no, visto che Elettra Lamborghini ha pubblicato una sorpresa sul suo profilo Instagram. Sorpresa di cui tutti i suoi fedeli sostenitori erano in attesa.

Elettra Lamborghini torna in sala di registrazione: nuovo singolo in arrivo?

Elettra Lamborghini, che secondo Dagospia avrebbe avuto un flirt con il cantante più famoso del momento, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories uno scatto che la immortala in uno studio di registrazione. Senza aggiungere alcun dettaglio o informazione in più in merito a quello che stesse facendo, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro ai suoi fedeli sostenitori visto che sono al settimo cielo dopo aver visionato lo scatto.

Elettra è tornata nello studio di registrare per lavorare a nuova musica. Dopo di tutto, la Lamborghini non ha mai nascosto che il suo obiettivo più grande è quello di farsi strada nel panorama musicale e che vorrebbe vincere perfino un grammy. Con queste premesse, dunque, come avrebbe mai potuto abbandonare la musica? La cantante, almeno per il momento, come abbiamo già avuto modo di potervi annunciare, non si è sbilanciata più di tanto in merito a questo nuovo progetto. Né tantomeno si conosce la data di uscita del nuovo singolo, ma i fan non vedono l’ora di poter ascoltare i nuovi pezzi a cui lei sta lavorando.

Molto probabilmente, però, Elettra pubblicherà il nuovo brano durante l’inizio dell’estate, in concomitanza con la fine dell’esperienza da opinionista all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che salvo imprevisti dovrebbe finire i primi giorni di giugno.