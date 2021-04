Elettra Lamborghini, flirt con il cantante del momento in passato? Bomba di Dagospia

Elettra Lamborghini, secondo quanto rivelato da Dagospia, avrebbe avuto un flirt in passato con il cantante più famoso del momento.

Elettra Lamborghini è diventata, negli ultimi anni, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani. La cantante è felicemente sposata con il produttore olandese Afrojack, ma nonostante ciò non mancano i continui retroscena in merito alla sua vita privata. In particolar modo sul suo passato.

Il noto portale Dagospia nelle scorse ore ha lanciato una vera e propria bomba nei confronti della cantante, rivelando che in passato ha avuto un flirt con uno dei cantanti più amati del momento. Curiosi di sapere il suo nome? Il portale rivale che fonti vicine alla presunta coppia passata gli abbiano parlato dei loro momenti di intimità, confermando che tra Elettra Lamborghini e Achille Lauro ci sia stato un flirt qualche anno fa.

Achille Lauro ed Elettra Lamborghini hanno avuto un flirt? L’indiscrezione

Elettra Lamborghini, secondo quanto rivelato dal portale, avrebbe chiesto tempo fa ad Achille Lauro di scriverle una canzone e poi si sa: da cosa nasce cosa e sarebbe nata una vera e propria simpatia tra loro. Ovviamente, come già sottolineato, si tratta di un flirt passato e non risalente a quando l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha iniziato la sua storia con Afrokjack.

“Amici vicini ai due cantanti sussurrano che tra Achille Lauro e Elettra Lamborghini ci sarebbe stata una simpatia“ rivela il portale. “Questa risalirebbe ai tempi in cui lei gli chiese di scrivere una canzone“ ha poi proseguito. “Elettra divenne famosa con Pem Pem, lui incise poi Bam Bam forse destinata a Elettra?”

Para encontrar algo que valga la pena en tu vida , tienes que perderte… esto es lo q hay si me preguntan pues…🙋🏽‍♀️ ogni tanto nella tua vita ti devi perdere per capire cosa vale davvero…. ecco cosa mi sta succedendo se qualcuno si stesse domandando…. pic.twitter.com/ecVBd9zoV6 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) April 15, 2021

Almeno per il momento, Elettra e Achille non hanno ancora confermato o smentito questo presunto flirt che avrebbero avuto in passato. Nonostante ciò i fan hanno iniziato a sognare all’idea che i due si siano interessati l’uno all’altra.