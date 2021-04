Isola dei Famosi, clamoroso retroscena: andrà in onda fino al 2023

E’ stata confermata la messa in onda dell’Isola dei Famosi fino al 2023. Il reality avrà sempre Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa.

L’Isola dei Famosi, dopo essere stato per ben due stagioni in panchina, è da poco tornata sul piccolo schermo degli italiani. Questa volta, rispetto all’ultima edizione andata in onda, le cose sono un po’ cambiate. Come avrete avuto modo di poter notare, dopo la scelta di Mediaset di avere Alessia Marcuzzi nel ruolo di padrona di casa per numerose stagioni, si è scelto di passare ad Ilary Blasi, che ha deciso da due edizioni di interrompere la collaborazione con il Grande Fratello Vip, preferendo puntare su tutt’altro tipo di programma.

Quest’edizione non sembrerebbe però non aver letteralmente conquistato il pubblico del piccolo schermo, probabilmente anche saturo di aver seguito per ben sei mesi consecutivi le avventure della casa più spiata d’Italia, ma nonostante ciò l’azienda sembrerebbe essere piuttosto soddisfatta dei risultati che si stanno raggiungendo in queste settimane con la messa in onda del reality show. Tant’è che secondo quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, Mediaset avrebbe confermato l’Isola dei Famosi fino al 2023.

Mediaset punta su Ilary Blasi: confermata all’Isola dei Famosi

Attenzione, è necessario fare subito una precisazione. Quest’edizione dell’Isola dei Famosi non andrà in onda fino al 2023, ma il reality show è stato confermato per ben altre due stagioni televisive. Tant’è che dopo la fine di questa stagione, lo rivedremo sicuramente in tv e si presume durante la prossima primavera subito dopo la fine, proprio come quest’anno, della sesta edizione del GF Vip, che vede ancora una volta Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore.

Mediaset, rivela il portale che ha lanciato la notizia, ha chiuso un contratto con la società che produce il format, la Banijay, di ben 3 anni, quindi il programma avrà ancora vita lunga su canale 5 e vedrà sempre Ilary Blasi come padrona di casa. Futuro incerto, invece, per gli opinionisti di quest’edizione. Molto probabilmente già a partire dalla prossima edizione, figuriamoci quella che andrà in onda nel 2023, ci saranno alcuni cambiamenti ma dopo tutto l’Isola, a differenza del GF Vip, è sempre stata piuttosto variata con gli opinionisti, non avendone mai alcuni fissi.

Insomma, Mediaset è soddisfatta dell’Isola dei Famosi tanto da confermarlo per altre due stagioni. Chi sembra invece non gradire tantissimo questa scelta editoriale, sembrerebbe essere proprio il pubblico del piccolo schermo che non sembra fare i salti di gioia per l’edizione attualmente in onda.