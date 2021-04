Valentina Ferragni: il web la stronca dopo il messaggio di body positivity

Valentina Ferragni è stata accusata di essere una persona incoerente dagli utenti della rete per il suo messaggio di body positivity.

Valentina Ferragni è nota al grande pubblico per essere la sorella della famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ma da qualche anno a questa parte si sta facendo anche lei strada nel mondo della rete e dell’imprenditoria, diventando testimonial di numerose campagne.

Valentina però non è la classica influencer propensa soltanto a sponsorizzare brand, ma come sua sorella cerca di lanciare messaggi agli utenti della rete. Nelle scorse ore, infatti, ha scelto di pubblicare uno scatto in cui compare senza trucco e senza l’utilizzo di alcun filtro, che ultimamente vanno molto in voga sui social visto che permettono di mascherare numerose imperfezioni del proprio viso, ma non solo. La giovane Ferragni ha scelto di posare in costume e di mostrare il suo corpo per quello che realmente è.

In un primo momento gli utenti della rete avevano apprezzato l’ultimo post di Valentina Ferragni, ma non appena ha pubblicato poi una foto promozionale dell’ultima sua compagna, dove è stata sapientemente truccata, è subito scoppiata la polemica sul web. In quanto in molti hanno ritenuto il suo precedente messaggio ricco di incoerenza ed ipocrisia.

Valentina Ferragni attaccata dopo il post motivazionale su Instagram

Valentina Ferragni aveva incoraggiato i suoi fedeli sostenitori a non dare molto peso al giudizio delle persone, perché queste vedrebbero difetti ovunque, ma piuttosto dovremmo concentrarci nell’apprezzare ed amare il nostro corpo. Soltanto così possiamo diventare invincibili senza farsi condizionare da un giudizio esterno che può rivelarsi non solo estremo ma del tutto sbagliato.

“Ricorda sempre che siamo forti, siamo potenti, siamo invincibili” aveva esordito Valentina Ferragni su Instagram. “Le persone giudicano il nostro corpo e vedono difetti ovunque“ aveva poi osservato. “Io guardo il mio corpo e vedo quanto è bello. Nessun filtro, nessun ritocco, solo io. E lo amo” aveva concluso raccogliendo numerosi consensi ma non appena ha pubblicato il successivo scatto proveniente da una compagna promozionale è stata prontamente attaccata dagli utenti della rete.

“Ma tu sei quella che poco fa ha scritto nessun filtro e nessun foto ritocco?” ha chiesto in maniera retorica un utente della rete. “Ma fammi il piacere!” ha poi aggiunto, ricevendo alcuni consensi da parte di altri fan della cognata di Fedez.

La sorella di Chiara Ferragni almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte alle insinuazioni di alcuni utenti della rete sul suo conto.