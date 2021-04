Ilary Blasi si ricrede su Akash e rompe il silenzio su Ignazio Moser all’Isola

Ilary Blasi ha cambiato idea su Akash Kumar? La conduttrice svela tutto e si sbilancia anche su Ignazio Moser all’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi quest’anno è pronta a festeggiare un importante traguardo e non ci riferiamo soltanto al suo debutto all’Isola dei Famosi nel ruolo di padrona di casa, ma per aver raggiunto i suoi primi 40 anni. Per l’occasione la moglie di Francesco Totti ha scelto di concedere un’intervista al settimanale Chi dove tra una confessione e l’altra, dove ha parlato anche del rapporto con suo marito e di come prosegue la sua vita lontano dai riflettori, si è lasciata andare in merito a qualche dichiarazione sul reality che sta conducendo da un po’ di settimane a questa parte.

Ovviamente la brava e bella conduttrice romana non poteva non commentare due dei protagonisti di quest’anno. Protagonisti un po’ particolari come Akash Kumar, che nonostante sia stato soltanto una settimana in Honduras rappresenti in assoluto il concorrente più discusso di questa nuova edizione del reality show di canale 5, e Ignazio Moser, che ancora deve approdare sull’Isola perché rimasto bloccato in Messico ed è stato tenuto a battesimo in tv qualche anno fa proprio dalla Blasi.

Ilary Blasi ha rotto il silenzio su Akash e Ignazio Moser ed ecco che cosa ha rivelato sul loro conto.

Isola dei Famosi: Ilary Blasi si sbilancia su Akash Kumar e Ignazio Moser

In molti sospettavano che tra Ilary Blasi e Akash Kumar, dopo le pesanti dichiarazioni di lui dopo la sua eliminazione all’Isola dei Famosi, ci fosse dell’astio, ma lei ha confermato che non si sente assolutamente risentita da lui, anzi. Non appena avuto modo di poterlo avere in studio si è ricreduta sul suo conto, rivelando che non crede affatto sia una persona cattiva ma semplicemente un po’ troppo leggero. Ricordiamo, infatti, che il bel modello indiano aveva affermato di non conoscere la conduttrice e di averla sentita nominare soltanto perché è la moglie di Francesco Totti.

“Quella è un’altra cosa ancora. Akash, poi, quando è venuto in studio m’ha fatto pure tenerezza, ha persino chiesto scusa” ha esordito la conduttrice, che durante il corso dell’ultima puntata ha lanciato una frecciata all’inviato Massimiliano Rosolino. “Più che cattivo è leggero“ ha osservato la Blasi. “Alla fine fa anche colore” ha aggiunto per poi rivolgere le sue attenzioni ad Ignazio Moser.

Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, Ignazio ha esordito sul piccolo schermo degli italiani proprio con Ilary, dove durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è riuscito anche a trovare l’amore con Cecilia Rodriguez. “Lui arriva tra po’ di giorni” ha confermato. “Io non lo conosco così bene, ha fatto il GF Vip con me…”

Ilary Blasi, tra una confessione e l’altra, ha anche spiegato che condurre l’Isola dei Famosi è completamente diverso rispetto al Grande Fratello Vip. In quanto bisogna mantenere una soglia dell’attenzione molto alta a causa del collegamento in Honduras.