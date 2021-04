Chiara Ferragni senza trucco e in pigiama: come non l’avete mai vista

Chi l’ha detto che per essere definite bellissime bisogna indossare tre chili di trucco? Chiara Ferragni ci dimostra come essere belle senza trucco e in pigiama.

Chiara Ferragni, esperta di tendenze, imprenditrice digitale e mamma a tempo pieno ci ha dato tanti insegnamenti in questo ultimo anno. Ci ha fatto capire che si può essere mamme e continuare ad avere una carriera ricca e in salita, si può essere donne forti e determinate e portare avanti la propria azienda anche con una famiglia e soprattutto ci ha dimostrato di essere una donna come tutte le altre, forte sì ma anche fragile.

Recentemente Chiara si è messa a nudo sotto ogni punto di vista davanti ai suoi fan e si è mostrata così com’è: acqua e sapone. Senza filtri o sovrastrutture di ogni tipo. Ricordando alle ragazze che bisogna accettarsi così come si è, mostrandosi come un chiaro esempio di portatrice di valori sani e ispirando verso la body positivity e l’accettazione del proprio corpo.

Chiara Ferragni senza acqua e sapone: è bellissima

Chiara Ferragni si mostra sempre nelle sue stories a nudo, mettendo in risalto i suoi punti di forza e anche le sue debolezze. Raccontando la vita di tutti i giorni, seppur in un quadretto familiare felice e agiato Chiara esprime la condizione di tutte le donne.

In particolare, nelle ultime stories pubblicate dal marito Fedez, Chiara Ferragni si mostra con un pigiama (rigorosamente della sua linea di intimo) e senza trucco. L’idea che bisogna accettarsi così come si è, con i propri pregi e difetti con le proprie rughe e macchie solari Chiara veicola un importante messaggio alle giovani donne che la seguono (nell’alto dei suoi milioni di follower): siamo tutte bellissime! Non abbiamo bisogno di un prodotto cosmetico per essere belle! Indubbiamente a tutte piace sentirsi belle, ma non deve essere una regola ferrea.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni si mostra in pubblico, qualche settimana fa sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un post nel feed sull’allattamento:

“Dimmi che stai allattando senza dirmi che stai allattando“, scriveva. Insomma Chiara è sempre stata un esempio di body positivity.

