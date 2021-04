Antonino Spinalbese, le foto del passato spiazzano Belen: identico a lui!

Antonino Spinalbese ha pubblicato alcuni scatti appartenenti al suo passato, che hanno lasciato di stucco Belen e i tutti i suoi fan.

Antonino Spinalbese è noto al pubblico del piccolo schermo e non per essere il fidanzato di Belen Rodriguez, uno dei volti più amati della tv. Antonino, in maniera inevitabile, non appena ha iniziato la sua relazione con la bella showgirl argentina, ha attirato su di sé una maggiore attenzione mediatica. In quanto il pubblico è curioso di conoscere qualche dettaglio in più in merito all’uomo che ha conquistato il cuore della loro beniamina.

Nelle scorse ore Antonino ha scelto di accontentarli pubblicando alcuni scatti provenienti del suo passato che lo ritraggono quando era un bambino. La sua compagna, e il pubblico della rete, sono rimasti senza parole nel vedere tali foto. Il motivo? Antonino Spinalbese è identico al suo papà! Negli scatti, infatti, compare anche l’uomo e la somiglianza tra i due è davvero impressionante. Avete già visto le loro fotografie?

Antonino Spinalbese è identico al suo papà. Fan sognano Luna Marie

Antonino Spinalbese ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram alcuni scatti che lo mostrano per la prima volta quando era un dolce bambino. Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di poter notare quanto il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez somigli al suo papà e questo li ha portati a sognare ed iniziare a immaginare come sarà il volto della piccola Luna Marie, la sua prima figlia.

LEGGI ANCHE –> Belen, confessioni notturne: quanti kg ha preso, giovane età di Antonino, Luna Marie

In molti, infatti, sono convinti che la piccola in arrivo sarà uguale a lui e non uguale a Belen, che di recente ha svelato il motivo per cui si è innamorata di Antonino Spinalbese. Questo, qualora dovesse accadere, sarebbe un “duro colpo” per la nota showgirl argentina in quando sarebbe il suo secondo figlio che somiglia interamente al papà e non a lei. Basti pensare che non appena venne al mondo il piccolo Santiago, era impossibile, come non lo è tutt’ora, non notare la sua somiglianza con Stefano De Martino.

Il conduttore di Made in Sud, quando era un bambino, era la fotocopia di suo figlio e se questo dovesse accadere anche con la seconda figlia, per Belen sarebbe un po’ un “dispiacere”, visto che in diverse occasioni ha dichiarato che le piacerebbe mettere al mondo un figlio che possa ereditare i suoi tratti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Sarà questa la volta buona o la piccola Luna Marie assomiglierà tutta al suo papà? Nell’attesa di scoprirlo, vi invitiamo a guardare questi tenerissimi scatti che mostrano Antonino Spinalbese da piccolo.