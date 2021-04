A Giulia De Lellis piace giocare con le sue unghie. Ama sempre stupire con manicure all’ultimo grido. Scopri qual è l’ultima in ordine di tempo sfoggiata su Instagram!

Tutte pazze per le unghie! Le vip di casa nostra e non solo, si sfidano sui social a colpi di manicure. Ne sfoggiano sempre di nuove, con colori brillanti e decorazioni da urlo! Le influencer fanno scuola e sono alla continua ricerca dello stile perfetto da abbinare ad ogni mise.

Chiara Ferragni, Chiara Nasti e Barbara D’Urso hanno postato, di recente, le loro ultime manicure su Instagram. Corte o lunghe, ricostruite oppure no, le unghie hanno sempre il loro fascino. Avere mani belle, perfette e sempre in ordine è l’ambizione di quasi tutte le donne. Le vip non fanno eccezione!

In articoli precedenti ti abbiamo parlato di come scegliere gli smalti più adatti. Vanno abbinati alla carnagione, ma bisogna considerare anche la lunghezza delle unghie. C’è chi osa di più , per uno stile più deciso e ‘graffiante’ e chi, invece, le sceglie più corte, per una maggiore comodità.

In ogni caso la parola d’ordine è una sola: stupire! Lo sanno bene i volti noti dello star system, che seguono i nuovi trend che si rincorrono a ritmo frenetico. Anche Giulia De Lellis gioca con le sue mani. Scopri com’è la sua ultima manicure e, magari, prendi subito spunto!

Unghie Giulia De Lellis: uno stile delicato per ogni mise

Giulia De Lellis, seguitissima sui social e testimonial di brand famosi, è sempre molto attenta allo stile delle sue unghie. Ama cambiare spesso le nuance e, i risultati, sono impeccabili.

Su Instagram ha postato le foto della sua nuova manicure. L’influencer romana punta tutto su unghie extra lunghe, dai toni delicati. Per la base ha optato per una nuance nude. Le punte, invece sono bianco latte.

Quello scelto da Giulia De Lellis è un mix perfetto da abbinare ad ogni mise. Una manicure così sta bene sia con un abbigliamento più casual che con uno più ricercato. Insomma, si va sempre sul sicuro!

Le fan della De Lellis sono letteralmente impazzite per la sua nuova manicure. Marika C. scrive. “Mi sento male…ti amoooooo! Ma dove vogliono andare le altre? Vogliono anche competere? La più bella e carismatica del mondo”. I commenti positivi si sprecano e sono tutti d’approvazione per lo stile dell’influencer, perfetto come sempre.

Ancora una volta Giulia De Lellis ha scelto unghie molto lunghe. Sono forse poco pratiche, bisogna farci l’abitudine, ma di sicuro l’effetto è strepitoso! Che dire, promossa a pieni voti! Ancora una volta, Giulia De Lellis ha lasciato il segno!