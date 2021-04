E’ morta Milva: addio ad una delle voci più belle della musica

Milva, una delle voci più belle del panorama musicale nostrano, ci ha lasciato. L’artista è scomparsa ad 81 anni.

Il mondo della musica è in lutto. Milva, una delle cantanti più apprezzate e amate dal pubblico nostrano, è morta. La cantante aveva 81 anni ed almeno per il momento non sembrano essere ancora chiare le cause della sua scomparsa, anche se da tempo ormai era sparita dalle scene perché pensava di non poter dare le stesse emozioni che era solita suscitare un tempo al suo fedele pubblico. Pubblico che nonostante tutto non l’ha mai abbandonata ed è restato al suo fianco fino alla fine.

Grave lutto nel mondo della musica, è morta Milva: le cause della morte

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in quanto nessuno in queste ore si sarebbe mai aspettato di poter leggere una notizia simile, ma Milva è scomparsa lasciando un enorme vuoto nel cuore di tutto il suo fedele pubblicato, che non l’ha mai abbandonata durante tutto il corso della sua carriera. Anche quando sua figlia scese in prima linea per difendere il suo intero percorso artistico, chiedendo di ricevere il Premio alla carriera al Festival di Sanremo.

Premio che è riuscita ad ottenere e che sua figlia, salendo sul palco dell’Ariston, ha ritirato, ringraziando tutto il pubblico nostrano a nome della grande artista che era e che rimarrà per sempre. Il mondo della musica è in lutto perché la rossa della musica italiana ci ha lasciato, portando con sé un pezzo della storia e della cultura artistica del nostro paese.

Almeno per il momento, come già abbiamo avuto modo di anticiparvi, non sono ancora state svelate le cause della morte di Milva, ma da tempo purtroppo l’artista era malata di alzheimer. I suoi fedeli sostenitori sono curiosi di sapere quando sarà possibile darle, almeno in forma virtuale, un ultimo saluto ma almeno per il momento non c’è alcuna notizia a riguardo.

E’ morta Milva, ma nel cuore dei suoi fedeli sostenitori, insieme alla sua musica, sarà per sempre viva.