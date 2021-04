Non sempre è necessario pulire casa con il detersivo, talvolta ci sono delle soluzioni alternative. Ecco i trucchi per pulire casa senza detersivo, ma solo con acqua!

Non si può fare almeno delle pulizie in casa, sono indispensabili, ma non sempre si svolgono in modo corretto, perchè viene a mancare il tempo. Ma tutto ciò potrebbe determinare un accumulo di sporco e polvere che a lungo andare risulterebbe difficile da rimuovere. Inoltre le normali pulizie che si fanno con acqua e detersivi, si possono alternare con un metodo veloce e infallibile, che non richiede l’utilizzo del detersivo. Basta talvolta l’azione del vapore per pulire scopriamo in che modo e cosa si può pulire.

Come pulire casa senza detersivo: la soluzione veloce

Il segreto per pulire casa senza utilizzare detersivi si può, basta l’azione del vapore, certo che non va fatto sempre. Sicuramente ottimizzate il tempo e risparmiate nell’utilizzo dei detergenti che talvolta l’uso smisurato può inquinare l’ambiente.

Foto:FreepikL’azione del vapore pulisce in profondità e rimuove lo sporco, quando l’acqua si arriva ad una determinata temperatura e si trasforma potenzia la sua efficacia.

La potenza del vapore è in grado si eliminare anche il grasso, pulire con il vapore è una buona soluzione per non rilasciare nell’ambiente odori troppo forti di detersivi che hanno un’azione sgrassante. L’alta temperatura riesce ad eliminare lo sporco dai pavimenti, sanitari e piastrelle e le restanti parti che si possono trattare con vapore. In questo modo riuscirete a ridurre germi e batteri. Pulire casa con il vapore ha dei vantaggi in particolar modo se ci sono soggetti allergici, aiuta ad eliminare gli acari della polvere che sono responsabili di allergie. Se avete a disposizione un modello di scopa a vapore di ultima generazione, sicuramente avrete anche un risparmio in termini di energia, se la classe è A+++.

Ecco cosa si può pulire con il vapore in casa, dopo aver letto l’articolo, non riuscirete a farne al meno. Prima di vedere come si pulisce la casa con il vapore, è bene ricordare una premessa: non può essere utilizzato con tutte le superfici!

-Pulire negli angoli nascosti di casa. Si sa che lo sporco, il grasso e la polvere si accumula negli angoli nascosti della casa dove è difficile arrivarsi, con il getto del vapore sarà molto più facile.

-Eliminare la muffa. Se avete c’è muffa in bagno su piastrelle e angoli della vasca da bagno o doccia, potete pulire bene con il vapore. Non solo anche i sanitari e le rubinetterie, in particolar modo se c’è calcare. Ma se non potete pulire con il vapore, ecco come farlo, i trucchi infallibili.

-Pulire i pavimenti. Se volete igienizzare correttamente i pavimenti, buona soluzione se avete in casa animali domestici o bambini piccoli. Grazie al vapore i vostri pavimenti saranno sicuramente più puliti. Ma non dimenticate di aspirare lo sporco con l’aspirapolvere prima di pulire con il vapore, altrimenti avrete l’effetto contrario. Se avete il parquet accertatevi di poter utilizzare la scopa a vapore.

-Igienizzare le linee di fuga. Tra le linee di fuga di pavimenti e piastrelle si accumula la polvere e sporco e non sempre quando si lavano i pavimenti e piastrelle si riesce a garantire una buona igienizzazione.

Ricordate che prima di utilizzare la scopa a vapore su determinate superfici che possano essere anche pavimenti o rubinetterie accertatevi che non passa fare danni, magari provate su una piccola zona. Evitate invece di pulire con il vapore le superfici in legni o laminate.

-Divani e poltrone. Se volete igienizzare il profondità alternate la regolare pulizia con quella a vapore, riesce a pulire bene certi tipi di tessuti come il lino e il cotone.

-Pulire tappeti e zerbini. Non si ha sempre tempo di dedicarsi alla pulizia degli zerbini o tappeti che avete in casa. La pulizia con il vapore è più veloce e sicura, perchè rimuove lo sporco e igienizza. Certo che non si può utilizzare su tutti i tessuti in particolar modo se i tappeti sono in seta, occhio se i tappeti sono in tessuti tinti perchè il vapore li può scolorire. Ma alcuni tappeti si possono lavare in lavatrice, scopri quali.

Ecco come pulire casa con il vapore, non richiedete tempo e ne utilizzo di detersivi!