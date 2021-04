Sabato Look of the Day: casual chic con Chiara Biasi!

La rubrica del Look of the Day del sabato vedrà come protagonista un outfit casual chic della influencer Chiara Biasi! Ricreiamo interamente lo stile con una piccola differenza: a basso costo! Ecco come essere alla moda con i capi di Pull&Bear!

Per il Look of the Day del sabato proveremo a ricreare interamente l’outfit casual chic della nota influencer Chiara Biasi. Proveremo a studiare il look da un punto di vista stilistico, in modo da riproporlo tutte le volte che vogliamo, modificando e variando l’outfit a nostro piacimento. Inoltre, vi mostrerò come sia possibile essere di tendenza come le nostre influencer preferite, senza però svuotarci i portafogli. Volete sapere come? Utilizzando i capi di Pull&Bear!

Siete pronte? E allora via al Look of the Day!

Sabato Look of the Day: ispirazione Chiara Biasi. Come creare un look casual chic con i capi di Pull&Bear!

Il look dell’influencer Chiara Biasi preso in considerazione lo possiamo definire casual chic, ossia un look semplice, che va bene per tutte le occasioni, ma che viene reso chic aggiungendo dei capi particolari, come ad esempio un capo spalla importante, una borsa griffata oppure un tacco.

Chiara Biasi, nel suo post di Instagram, indossa un cappotto nero leggero, lungo fino alle ginocchia, una camicia nera in raso e un jeans ampio, entrambi di Gucci e un sabot color verde oliva di The Attico. L’insieme dei capi crea un look veramente perfetto per ogni situazione: dalla passeggiata in centro all’aperitivo, e dal look da ufficio alla cena.

Si, perfetto, ma esageratamente dispendioso!

Fortunatamente, per essere sempre in linea con le mode, non bisogna assolutamente acquistare per forza capi super griffati, anzi! Utilizzare capi a basso costo ci permetteranno di variare il nostro abbigliamento più spesso, senza sentirci troppo in colpa per aver speso troppo!

Ma dove trovare dei capi simili a quelli indossati da Chiara Biasi? Ho la soluzione per voi: Pull&Bear! Ecco una piccola selezione di capi di Pull&Bear, che trovate mostrati nella foto qui sopra, ideali per ricreare l’outfit di Chiara Biasi!

Jeans ampio : questo modello costa €35, 99, è a vita alta e sul sito potete trovare molte varianti. Leggi anche l’articolo sui jeans must-have!

: questo modello costa €35, 99, è a vita alta e sul sito potete trovare molte varianti. Leggi anche l’articolo sui jeans must-have! Camica cropped satinata : la camicia effetto seta, essenziale per qualunque look casual chic, ha un costo di €19,99.

: la camicia effetto seta, essenziale per qualunque look casual chic, ha un costo di €19,99. Cappotto lungo in finto camoscio : questo cappotto è perfetto per la famosa “mezza stagione”. Si può indossare sia con un maglione a collo alto sia con una t-shirt. Ed è ancora più perfetto perché ha un costo di € 29,99. Leggi anche l’articolo sui capi spalla della primavera 2021

: questo cappotto è perfetto per la famosa “mezza stagione”. Si può indossare sia con un maglione a collo alto sia con una t-shirt. Ed è ancora più perfetto perché ha un costo di € 29,99. Leggi anche l’articolo sui capi spalla della primavera 2021 Sabot verde: ultimo ma non meno importante, la scarpa must-have della primavera 2021, il sabot. Il modello preso in considerazione di Pull&Bear ha un costo di € 29,95 ed è disponibile in più colori. Hai già letto il nostro articolo sulla tendenza sabot? Se non lo hai ancora fatto, ecco il link!

L’outfit di Chiara Biasi è solo un esempio di un look casual chic. Questo stile è follemente amato dalle fashion lovers perché con la sua semplicità è adatto a qualunque fisicità e occasione!

Adesso che sapete come creare un look casual chic come quello che indossa Chiara Biasi, sperimentate e divertitevi a creare il vostro personale outfit casual chic.

E come vi dico sempre, ricordatevi di essere sempre uniche!

Emanuela Cappelli