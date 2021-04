Miriam Galanti glissa su Gilles Rocca all’Isola dei Famosi? Lui disperato

Miriam Galanti ha scelto la strada del silenzio sull’esperienza del fidanzato Gilles Rocca all’Isola, che non fa altro che nominarla.

Miriam Galanti recentemente è finita al centro della cronaca rosa in quanto il suo compagno Gilles Rocca ha scelto di prendere parte all’Isola dei Famosi, la prima edizione che vede Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa. Il percorso di Gilles in Honduras non è passato di certo inosservato, in quanto è uno dei protagonisti indiscussi di quest’avventura. Tant’è che è viene percepito da tutti i suoi compagni di viaggio come un vero e proprio leader.

Rocca però è finito anche al centro dell’attenzione mediatica perché durante ogni collegamento con Ilary Blasi dall’Italia, invece di concentrarsi sulle dinamiche relative al programma, lancia continui messaggi e dediche alla sua compagna, ricordandole sempre quanto è forte il sentimento che prova nei suoi confronti.

Gilles Rocca è disperato per la mancanza di Miriam Galanti e appena può, come durante il corso della puntata di ieri sera, le lancia dolci dediche, ma lei non ha mai risposto attirando di conseguenza l’attenzione degli utenti della rete.

Gilles Rocca e le dediche per Miriam Galanti all’Isola dei Famosi: lei tace

Miriam Galanti, come anticipato, fin dall’ingresso di Gilles Rocca non si è mai sbilanciata a tal proposito sui numerosi messaggi che lui le manda durante il corso di quest’avventura. Tant’è che gli utenti della rete hanno iniziato un po’ ad insospettirsi, chiedendosi come mai la bella attrice non risponde mai pubblicamente ai messaggi che il suo compagno le manda durante il corso dei collegamenti dall’Honduras.

Ci sentiamo di escludere che da parte sua ci sia una possibile crisi, come invece sospettano alcuni, perché in diverse occasioni Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno dimostrato di provare un sentimento davvero forte nei confronti l’uno dell’altra. Molto probabilmente la bella attrice ha scelto di non rispondere pubblicamente per non attirare tutta l’attenzione mediatica su di sè e per fare in modo che il concorrente di Ilary Blasi possa viversi quest’esperienza nel migliore dei modi senza distrazioni. Senza contrare, tra l’altro, che entrambi sembrano essere molto riservati per quello che riguarda la loro sfera privata.

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi è disperato per l’assenza della sua compagna, ma può dormire sogni tranquilli perchè sicuramente anche tutti i pensieri di Miriam Galanti sono rivolti a lui.