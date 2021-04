Scopri come alcune bevande selezionate con cura possono aiutare non solo a depurarsi ma anche a perdere chili di troppo.

Un anno di palestre chiuse, lunghe giornate in casa e una vita che più sedentaria non si era mai vista. La prova costume non è mai stata temuta come in questo 2021.

Se non vogliamo arrivare totalmente impreparate sarà bene muoversi per tempo, senza dubbio a suon di movimento e sana alimentazione ma anche, là dove possibile, di qualche piccolo aiutino.

Tutte cose naturali e sane, inutile sottolinearlo, che però possono rendere un po’ più agevole il cammino verso il peso forma.

Oggi ci occupiamo di bevande, scoprendo tutte quelle che potranno farci perdere qualche chiletto di troppo.

Bevande per perdere peso velocemente

Per non farsi trovare impreparati dall’arrivo dell’estate potremo ricorrere al valido aiuto di infusi, tisane, estratti, succhi e bevande detox.

Naturalmente sul web si trovano, a tale scopo, ricette di ogni genere. Noi ne abbiamo selezionate cinque, facili, veloci ma che prometto risultati a dir poco ragguardevoli.

Scopriamole allora insieme.

Acqua di carciofi e pepe nero – I carciofi sono un vero toccasana per la nostra salute e, di conseguenza, buttare la loro acqua di cottura si rivelerebbe un vero e proprio peccato. Uniamola al pepe nero (perfetto per scuotere il metabolismo) per berla come un vero e proprio brodo che elimina i grassi del fegato e in generale tutte le tossine.

Succo di mirtilli e limone – Parola d’ordine sgonfiare e drenare. Smaltire le tossine e ridurre il colesterolo e il glucosio sono compiti per eccellenza del mirtillo, mentre il succo di limone aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso. Una bibita fresca e vitaminica che aiuta la perdita di peso e che potrai preparare semplicemente frullando i mirtilli con un po’ di acqua e aggiungendo il succo di mezzo limone.

Zenzero, limone, menta e cetriolo – La chiamano “acqua sgonfia pancia” e un motivo dovrà pur esserci. Il limone depurativo, la menta digestiva e antinfiammatoria, lo zenzero bruciagrassi e il cetriolo diuretico sono un mix senza pari.

Frullato mela verde e prezzemolo – Le fibre della mela si uniscono alle vitamine del prezzemolo per un frullato disintossicante come pochi altri. Basterà frullare il tutto, aggiungere un po’ di acqua e… sorseggiare!

Smoothie alla barbabietola – Vitamina B, vitamina C e moltissimi oligoelementi contraddistinguono la barbabietola insieme a un patrimonio di fibre. Mescolandola con un po’ di sedano, cetriolo, carota e mela otterrai un mix coloratissimo, buono e depurativo, drenante e sgonfiante.