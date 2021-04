Tommaso Zorzi “umilia” i naufraghi dell’Isola: ecco perché è lui la vera star

Tommaso Zorzi ha “umiliato” il cast dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Per il pubblico non sembrano esserci dubbi.

L‘Isola dei Famosi ha segnato due importanti novità. Il ritorno di Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, la sua assenza si era fatta sentire e non poco durante la sostituzione fatta da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, e il debutto di Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista.

Le carte in tavola c’erano tutte per un programma con i fiocchi, ma non appena il reality show di canale 5 ha preso vita le aspettative del pubblico sono state immediatamente deluse e non è difficile capirne il motivo. Le dinamiche sono poche e sembrano assomigliarsi tutte tra loro. Per non parlare delle preferenze del pubblico per quanto riguarda il televoto e le nomination. Ogni naufrago, nonostante risulti essere quello indicato per terminare la sua avventura nel programma, ha ben più di un’occasione per proseguire. Tant’è che in fin dei conti chi ha lasciato le Honduras lo ha fatto per sua spontanea volontà e non perché ha perso al televoto.

Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi sembra essere l’unica nota positiva di quest’edizione. Tant’è che il pubblico della rete ha manifestato, durante il corso della diretta, una certa delusione nei confronti del programma, asserendo che ormai seguono le due puntate settimanali soltanto per la presenza dell’opinionista che riesce ad accedere l’attenzione dei telespettatori.

Il pubblico boccia l’Isola dei Famosi 2021 e promuove Tommaso Zorzi

Il pubblico della rete, come potete notare dai due esempi riportati in fondo a quest’articolo, ha bocciato l’Isola dei Famosi, affermando che il cast scelto per questa nuova edizione, di cui ci si aspettava fuoco e fiamme vedendo al timone del progetto Ilary Blasi, è piuttosto spento e per niente paragonabile a quello che lo ha preceduto durante la messa in onda del GF Vip, che vede Tommaso Zorzi come vincitore della quinta edizione, che è riuscito a tenere con il fiato sospeso i telespettatori per ben 6 mesi consecutivi.

Tommaso Zorzi, che ieri si è lasciato andare ad un amaro sfogo su Instagram, sembra essere l’unico barlume di speranza in quest’edizione che tutto appare tranne che dinamica e vincente. Le opinioni del pubblico della rete sembrano anche corrispondere a quelle dei nostri utenti che con noi commentano la diretta dell’Isola dei Famosi, che hanno manifestato più volte un certo malcontento per quest’edizione, affermando anche di sentirsi presi fortemente in giro a causa di un televoto che in fin dei conti non elimina nessuno e Tommaso si riconferma essere l’unica nota positiva di quest’edizione in quanto riesce ad incanalare su di sé tutta l’attenzione mediatica.

Possibile che l’opinionista è più interessante del cast intero?#tommasozorzi pic.twitter.com/vMBgGx0vKX — cherry (@eu_phoriaa_) April 22, 2021

Il programma è soporifero, le dinamiche sono piatte, i concorrenti sono completamente inadatti, lo studio lancia l’amo ma viene sempre completamente sopperito. Si parla solo dell’opinionista. O la Mediaset fa una statua a Tommaso o la fa a noi.#isola #tommasozorzi — (@tutticomemily) April 22, 2021

Tommaso Zorzi ha “umiliato” il cast dell’Isola riuscendo ad attirare su di sé tutte le attenzioni dei telespettatori, che sembrano essere piuttosto annoiati dalle avventure che i naufraghi stanno vivendo in Honduras. I nuovi ingressi aiuteranno a migliorare la situazione? Staremo a vedere.