Rosaria Cannavò, chi è: età, altezza, vita privata e Instagram

Rosaria Cannavò, nota showgirl, ha conquistato il pubblico con programmi come “I raccomandati” e “Sarabanda”. Ora all’Isola dei famosi”.

Rosaria Cannavò è il connubio ideale fra popolarità e garbo. La celebre showgirl e influencer ha partecipato negli anni a numerosi programmi arrivando a conquistare il pubblico con la sua ironia e avvenenza. La femminilità, se usata con intelligenza, cede il passo all’arte. Lei è riuscita a farlo all’interno di format noti al pubblico come “I raccomandati”, “Sarabanda”, “I migliori anni” e “Paperissima” fino a “Emigratis”. Quello con Pio e Amedeo è un sodalizio particolarmente riuscito perché il duo comico pugliese è riuscito a tirar fuori diversi lati del carattere della donna coinvolgendola nelle loro simpatiche gag. Anche Paolo Bonolis è riuscito nello stesso intento.

Nome: Rosaria Cannavò

Età: 37

Data di nascita: 4 Novembre 1983

Segno zodiacale: Scorpione

Luogo di nascita: Sicilia

Profili social: Instagram

Rosaria Cannavò carriera

Rosaria Cannavò, infatti, ha partecipato a “Ciao Darwin”: contesto in cui è riuscita ad imporre un nuovo modo di concepire la telecamera con un approccio disinvolto e gioviale. Attualmente porta avanti una carriera da influencer che le consente di fare da testimonial a numerosi brand di intimo e non solo. La pletora di follower a sua disposizione è talmente ampia che il risalto è sempre notevole: tendenza e glamour al servizio dei nuovi media.

Ha lavorato anche a Skymeteo24 in qualità di meteorina e seguito Barbara D’Urso nell’avventura di “Un due tre stalla”. La danza, però, rimane la sua grande passione oltre che una spiccata peculiarità che coltiva sin dai primi anni Duemila quando faceva parte del corpo di ballo di “Sarabanda” sotto l’occhio vigile di Enrico Papi.

Vita privata e Instagram

Notoriamente conosciuta anche per aver posato in calendari particolarmente stuzzicanti che le hanno consentito di arrivare al cuore degli italiani. Il palcoscenico dell’Isola dei Famosi è un’occasione per mettersi ulteriormente in gioco e ritrovare consensi – che tanto ottiene sul Web – anche sul piccolo schermo.

Nella vita privata risulta impegnata con il fisioterapista Francesco Casagrande, separata dall’imprenditore ligure Andrea Berti con cui ha vissuto appena tre anni di amore. Tante le liaison del passato: da Christian Panucci ad Antonio Cassano. Ormai, però, la donna naviga su altre vette. Nei panni di naufraga farà sicuramente la differenza.