Gilles Rocca nella bufera dopo le dichiarazioni all’Isola dei Famosi 2021. “Sono un pezzo di mer*a”. Verso del cane alla Cannavò, è polemica.

Polemica sul web per alcune dichiarazioni di Gilles Rocca. Durante la puntata dell‘Isola dei Famosi 2021 trasmessa il 22 aprile, in Honduras, sono arrivati quattro nuovi naufraghi a cui è stato chiesto un parere sui concorrenti presenti in Honduras da più di un mese.

In Palapa, con il nome “Arrivisti” sono arrivati Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. Il parere espresso dagli Arrivisti ha portato Gilles a fare delle dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del web che punta il dito contro l’attore.

Gilles Rocca choc all’Isola dei Famosi 2021: “Sono un pezzo di mer*a. Sto diventando un animale”

Ilary Blasi, dopo aver mostrato una clip con le dichiarazioni degli Arrivisti sui concorrenti storici dell’Isola dei Famosi 2021, chiama in causa Gilles Rocca. “Gilles, Manuela ha detto che sei arrogante e anche un po’ spocchioso”, afferma la conduttrice. “E’ vero, sono un pezzo di mer*a. Sono il peggio dei peggio. Sono anche permaloso, iracondo”, ribatte Rocca.

“Sto diventando un animale” ha aggiunto Gilles Rocca all’Isola dei Famosi, “comincio ad abbaiare, ululare, anche un po’ barbie perché piango dal mattino alla sera”.

Ilary Blasi ha così chiesto a Rosaria Cannavò di esprimere un giudizio su Gilles. “Non ho detto nulla di nessuno. Avevo detto solo che Gilles non mi convinceva”, ha risposto la showgirl. Gilles, però, l’ha interrotta: “Ha chiesto a me, scusa cara”. “Calmati. Non è che perché sono l’ultima arrivata mi devi…”, ha aggiunto Rosaria che non ha avuto il tempo di continuare essendo stata interrotta da Rocca che le ha fatto il verso del cane.

Quando, poi, Elettra Lamborghini gli ha chiesto di spiegare il senso di quei versi, Gilles ha risposto: “Sono anche un po’ una Barbie perchè piango dalla mattina alla sera. Sto scoprendo tanti lati, quello animalesco e fanciullesco. Sono una bambina ormai. Comprerò delle cose rosa quando uscirò da qua perchè mi manca il mio amore, l’unica persona che amo, Miriam. Ciao amore mio, ti amo. Tutto il resto solo parole”, aggiunge ancora Gilles.

Quest’ultime dichiarazioni hanno scatenato la dura reazione del web che si è scagliato contro l’attore.

Gilles “sono diventato una femminuccia gnegnegne, appena esco mi vesto di rosa” Oltre ad avere un futuro come comico, diamogli anche uno spazio dove spiega al mondo che vestirsi da rosa significa essere una femminuccia#isola #isoladeifamosi — Rosy Di Carlo (@realrosydc) April 22, 2021

Vorrei ricordare a Gilles e a quelli che la pensano come lui che non piangono solo le bambine.

Possono piangere benissimo anche i maschi, ciò non li rende meno maschi.

Anzi.#isola #isoladeifamosi — Pensieri (@IlCerco) April 22, 2021

Gilles che continua a fare il verso degli animali nei confronti delle donne e a salutare la fidanzata appena ha la parola, ma tornatene a casa Gilles che hai stufato! #isolaparty #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/JH9FGayugI — Simona Sodano (@SimonaSodano3) April 22, 2021

Mi chiedo come nessuno abbia ancora sganciato un pugno a Gilles, che oltre ad essere presuntuoso, arrogante, pesante e “violento”, è incontenibile nelle parole. Fossi stata io lì al loro posto, non gliene avrei mandate a dire. #isoladeifamosi #isola — Sara Pisani (@saranotsana) April 22, 2021

L’atteggiamento di Gilles Rocca continua così a dividere il pubblico.