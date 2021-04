Gossip e spettacolo, news del 22 aprile: Ex di Gemma spiazza tutti

Le news di gossip e spettacolo sono gli elementi chiave del Tg Pettegola che non poteva non parlare delle dichiarazioni choc dell’ex di Gemma Galgani.

Se le notizie legate al mondo del gossip e dello spettacolo sono il tuo pane quotidiano, beh non puoi assolutamente lasciarti sfuggire il TG Pettegola. L’unico telegiornale che ti tiene sempre aggiornato sulle principali notizie relative al mondo della cronaca rosa, comunicandoti le 5 top news del giorno.

Il numero di oggi vede Gemma Galgani, una delle dame più famose del Trono Over di Uomini e Donne, come la protagonista assoluta dei nostri servizio. Un suo noto ex fidanzato ha recentemente dichiarato che dopo aver terminato la loro conoscenza, e la relativa esperienza negli Studi Elios di Roma, aveva ben pensato di chiudersi in convento ma l’incontro con la sua attuale compagna gli ha fatto cambiare idea, ma le notizie di oggi non terminano di certo qui.

Tg Pettegola: le 5 top news di gossip e spettacolo del 22 aprile

Dopo la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, si passa all’Isola dei Famosi con lo scontro, seppur a distanza, tra Jeda ed Akash. Il giovane fidanzato di Vera Gemma ha lanciato all’ex naufrago una sonora provocazione sul suo profilo Instagram, peccato che poco dopo abbia cancellato il tutto.

Si passa poi a Gabriel Garko che ha finalmente rotto il silenzio in merito all’Ares Gate, rivelando anche di essere rimasto molto deluso dalle parole utilizzate da Massimo Giletti nei suoi confronti e non solo. Elodie, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ed affermata cantante, si è mostrata sui social senza trucchi e senza filtri. Il risultato? E’ ancora più bella di prima.

Si conclude poi con Uomini e Donne. All’interno del programma di successo di Maria de Filippi sono presenti ben 9 nuovi ingressi. Riusciranno i nuovi protagonisti a non far rimpiangere al pubblico del piccolo schermo coloro che li hanno preceduti? Staremo a vedere.