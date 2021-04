Barbara D’Urso: nostalgia per il passato, ma i fan notano un dettaglio

Barbara d’Urso è apparsa nostalgica sui social, ma i suoi fedeli sostenitori hanno prontamente notato un dettaglio: ma nulla è come sembra.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Per questo motivo ogni suo gesto sui social, o mentre è in diretta intenta a condurre i suoi programmi, che non sembrano essere stati riconfermati per la prossima stagione televisiva, non passa di certo inosservato.

Nelle scorse ore, la bella conduttrice partenopea ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori due scatti che la immortalano insieme ai sue due fratelli, Daniela ed Alessandro d’Urso. La prima foto risale a molto tempo fa e li mostra più giovani e belli che mai in uno scatto in bianco e nero. La seconda, invece, decisamente più recente, li mostra da adulti e realizzati nella vita professionale e privata.

Agli utenti della rete però non è affatto sfuggito un dettaglio che riguarda la foto dei fratelli di Barbara d’Urso. Tant’è che si sono prontamente posti una domanda. Quale? Dove sono gli altri tre fratelli della conduttrice?

Barbara d’Urso: lo scatto con i fratelli insinua il dubbio tra i fan

Barbara d’Urso, come i suoi fedeli sostenitori sapranno bene, non ha soltanto due fratelli, ma ne ha altri nati dal secondo matrimonio di suo padre, quello dopo la tragica scomparsa della sua mamma.

Gli utenti della rete hanno sì apprezzato gli inediti scatti di Barbara e i suoi fratelli, ma si sono anche chiesti come mai abbia scelto di pubblicare una foto con i fratelli nati soltanto dal primo matrimonio con il padre e non con tutti gli altri, insinuando che il legame con quelli nati durante il secondo matrimonio non sia poi così solido.

Barbara, che di rado parla della sua vita privata, almeno per il momento ha preferito non rispondere alle curiosità degli utenti della rete, ma sicuramente la loro teoria sembra essere molto lontana dalla realtà. In quanto Barbara, in più di un’occasione, ha sempre parlato dei suoi fratelli e quando sua sorella Eleonora d’Urso era in dolce attesa ha pubblicato più volte lo scatto che la vedeva con il pancione e non appena ha messo al mondo il suo bambino ha prontamente annunciato su Instagram di essere diventata zia.

Probabilmente Barbara d’Urso su Instagram si è limitata a fare un prima e dopo con i suoi fratelli, mostrando ai suoi fedeli sostenitori come erano da ragazzini e come sono diventati da adulti ed essendo gli altri suoi fratelli più giovani non aveva uno scatto che potesse immortalarli tutti insieme.