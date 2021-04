Emanuela Tittocchia, chi è: età, carriera, vita privata e Instagram

Emanuela Tittocchia è una nota showgirl e interprete italiana, presente sul piccolo schermo fra talent e talk show.

Emanuela Tittocchia è ormai presenza fissa del panorama televisivo italiano per aver partecipato a reality show, soap e talk show. Torinese, spigliata e intraprendente ha saputo raccontare sé stessa e gli altri con maestria e precisione senza scadere nel banale. Nota alle cronache per i suoi amori tormentati – su tutti quelli con Fabio Testi e Biagio D’Anelli – che hanno scaturito, talvolta, anche dibattito. Nuova esperienza professionale per lei, presto concorrente all’Isola dei Famosi: un ritorno ai reality dopo la partecipazione a “La Talpa”, dove ha lasciato in diretta il compagno di allora, Testi, reo di averla tradita con un’altra donna.

Attualmente la Tittocchia figura in maniera stabile a Mattino 5 e Pomeriggio 5, racconta la realtà con occhio critico e scanzonato. L’abbiamo anche vista – in passato – all’interno delle celebri e fortunate fiction “Un posto al sole” e “Centovetrine”. Ha frequentato la scuola di recitazione e conseguito una Laurea in Architettura: molteplici le opportunità di lavoro, così come i problemi che spesso l’hanno attanagliata.

Nome: Emanuela Tittocchia

Età: 50 anni, 8 mesi e 30 giorni

Data di nascita: 23 luglio 1970

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale: Leone

Professione: attrice e conduttrice

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Profili social: Instagram

Emanuela Tittocchia carriera

Dall’amenorrea all’anoressia in età adolescenziale, confessioni fatte nel salotto di Barbara D’Urso. Diverse anche le operazioni di chirurgia plastica, tra cui una mastoplastica additiva. Lei rappresenta, fra le altre cose, un esempio di charme e seduzione, grazie alla spiccata intelligenza e femminilità. Qualità che la rendono unica nel suo genere.

Vita privata e Instagram

Nella vita privata è riservata, ma non ha paura di mostrare le gioie che vive. Qualche tempo fa è stata vista in compagnia del modello Thyago Alves, ma la relazione si è arenata a causa del ritorno in Brasile da parte del noto indossatore. Su Instagram vanta 112 mila follower.