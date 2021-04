Manuela Ferrera, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Manuela Ferrera, modella e showgirl presente sul piccolo schermo italiano, al centro di diverse indiscrezioni di cronaca rosa.

Manuela Ferrera, molto più di una meteorina, ha iniziato così a Mediaset e poi l’abbiamo vista anche come modella e showgirl in altri contesti importanti. Per le reti del Biscione ha sempre messo in mostra la propria professionalità e il proprio savoir faire. Anche grazie alle forme aggraziate, è riuscita a entrare nell’immaginario collettivo degli italiani ed essere al centro di numerosi flirt con calciatori e modelli. L’ultima liaison, in ordine di importanza, è quella con l’attuale calciatore dell’Inter Miami Gonzalo Higuain. Relazione che risale a quando il centravanti argentino giocava ancora in Serie A. Grande dibattito sul motivo della rottura fra i due.

La modella e showgirl ne ha parlato anche a TikiTaka, noto programma sportivo in diretta su Italia Uno: querelle che ha destato curiosità e polemiche per lunghe settimane. Nata sotto il segno del Toro a Brescia studia Biologia senza mai esercitare la professione di biologa perché l’approdo a Mediaset le ha cambiato il destino.

Nome: Manuela Ferrera

Età: 36

Data di nascita: 5 maggio 1984

Luogo di nascita: Brescia

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 165 cm

Peso: 60 kg

Profili social: Instagram

Manuela Ferrera carriera

Presenza gradita in passerella e sui palcoscenici televisivi, inoltre – lontano dallo showbiz – è molto riservata malgrado sia rimasta coinvolta in diverse liaison. Anche con Cristiano Ronaldo prima che l’attaccante si fidanzasse con la modella Georgina Rodriguez. Molto seguita anche sui social network. Il profilo Instagram vanta quasi 80 mila follower.

Vita privata e Instagram

Attualmente sembrerebbe frequentarsi con un calciatore della Serie A di cui però è ancora ignota l’identità. Mantenere un certo riserbo è la priorità per la donna che è già stata ampiamente sotto i riflettori. In attesa di vederla impegnata in nuove opportunità professionali sul piccolo schermo.