Giuseppe, chi è il fratello di Maria De Filippi: rapporto speciale con la conduttrice

Sapete chi è Giuseppe, il fratello di Maria De Filippi? In realtà è un suo stretto collaboratore. Ecco chi è.

Maria De Filippi l’amatissima queen Mary della Tv, moglie di Maurizio Costanzo, ha un fratello. Lo sapevate? Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Il fratello di Maria è più grande di lei di sette anni. Si chiama Giuseppe, ed è nato nel 1955. Cresciuti entrambi a Pavia, hanno trascorso gran tempo della loro infanzia presso il vigneto di famiglia, a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese.

Giuseppe De Filippi è un uomo molto riservato, raramente apparso in pubblico, nonostante la notorietà di sua sorella. Infatti non abbiamo tante foto che lo attestino. E’ decisamente lontano dal mondo dello spettacolo, ma ha collaborato con la sorella Maria in diversi progetti a Cologno Monzese.

Giuseppe De Filippi, il fratello maggiore di Maria con il quale è legatissima

Maria De Filippi sembrerebbe avere un rapporto molto stresso con il fratello maggiore Giuseppe. I due hanno spesso collaborato insieme per alcuni progetti di queen Mary a Cologno Monzese. Come tutti i fratelli, i due hanno avuto un rapporto conflittuale da piccoli ma che con il tempo si è trasformato ed è diventato solido.

La conduttrice ha infatti raccontato alcuni aneddoti dell’adolescenza dei due. I due oggi vengono spesso paparazzati insieme, specie in vacanze, mentre Giuseppe fa visita a Maria e Maurizio durante l’anno.

Maria De Filippi ha spesso raccontato anneddoti sul rapporto conflittuale con il fratello: “Mio fratello mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha ricoperta di insulti”. Ma queste sono storie da adolescenti, adesso è tutto diverso. Infatti Per Maria, Giuseppe rappresenta una delle persone più importanti della sua vita.

Come già detto, oltre al legame personale, i due hanno instaurato anche un rapporto professionale molto proficuo. Della vita personale di Giuseppe non si sa molto, e Maria De Filippi non ha mai raccontato questi particolari della vita del fratello.

LEGGI ANCHE –> Ricordate la prima apparizione tv di Maria De Filippi? Era il 27 settembre 1992