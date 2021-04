Franco Oppini, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità, Instagram e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Franco Oppini iè un cabarettista, attore, cantante e comico italiano, componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli con cui ha trovato il successo e la popolarità. Nel corso degli anni, la sua carriera ha spiccato il volo e, nell’ultimo periodo, è spesso in tv per commentare le vicende del figlio Francesco, concorrente del Grande Fratello Vip, ma chi è Franco Oppini?

Nome d’arte: Franco Oppini

Data di nascita: 15 febbraio 1950 (mercoledì)

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Attore

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Quistello

Altezza: 173 cm

Carriera

Franco Oppini è nato a Quistello (Mantova) il 15 febbraio 1950 trascorrendo l’infanzia e l’adolescenza a Verona dove si è diplomato. Durante gli anni del liceo incontra Umberto Smaila. Appassionato di musica, conclusi gli studi anche se i genitori sognavano per lui un futuro da avvocato, Oppini, insieme a Smaila, Jerry Calà, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby forma il gruppo cabarettistico de I Gatti di Vicolo Miracoli.

Nel 1976 comincia la carriera da attore recitando in Squadra antifurto per venire, Arrivano i gatti (1980), Una vacanza bestiale (1981) e Selvaggi (1995). Nel 1997 conduce Striscia la notizia con Gerry Scotti. Nel 2009 approda a Quelli che il calcio e torna a recitare nella serie tv Il falco e la colomba.

Contemporaneamente, lavora anche a teatro recitando in spettacoli come Re Lear e La vita è un canyon.

Vita privata

Franco Oppini è sposato con l’astrologa Ada Alberti. I due hanno pronunciato il fatidico sì nel 2003 e non hanno avuto figli.

“Sono rimasto folgorato dalla profondità dei suoi occhi, da ciò che c’era dietro. Ad Ada ho raccontato bugie? Non credo, può essere che in passato sia successo e oggi non lo ricordi, ma francamente penso di no”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del programma “C’è Tempo per…” ad agosto del 2020.

Prima di Ada Alberti, Oppini è stato sposato con Alba Parietti da cui ha avuto un figlio, Francesco, concorrente del Grande Fratello Vip dove ha stretto un forte legame d’amicizia con Tommaso Zorzi.