Francesco Oppini negli studi di Mattino 5 ci ha tenuto a fare una precisazione sul suo rapporto con Tommaso Zorzi, che tanto ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo.

Francesco Oppini, dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, esperienza che ha voluto terminare lui a causa del prolungamento di quest’edizione, è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque.

L’ex concorrente, durante il corso del suo intervento, ha avuto modo di poter percorrere i momenti più significativi del suo percorso all’interno della casa e tra questi ovviamente non si poteva citare il suo rapporto con Tommaso Zorzi.

Gli opinionisti della bionda conduttrice si sono molto divisi su questo rapporto. C’è chi insinua che il figlio di Alba Parietti, che è stato criticato da Franceska Pepe, ci abbia parecchio giocato sulla sua amicizia con l’influencer, nonostante quest’ultimo abbia ammesso di essersi innamorato di lui, soltanto a favore delle telecamere. Mentre c’è chi invece pensi si tratti semplicemente di una bella amicizia senza alcun secondo fine.

Per questo motivo, Francesco Oppini ha fatto chiarezza su Tommaso Zorzi a Mattino 5 ribadendo ancora una volta come stanno le cose tra loro due.

Mattino Cinque, Francesco Oppini ribadisce: “E’ tutto normale!”

In molti hanno parlato del rapporto di Tommaso e Francesco Oppini, una di queste è @vladiluxuria #Mattino5 pic.twitter.com/1zd2RakeUi — Mattino5 (@mattino5) December 16, 2020

Francesco Oppini ha ribadito che quello che c’è tra lui e Tommaso Zorzi è semplicemente amicizia e che non ha assolutamente sfruttato il tutto per il favore delle telecamere. Visto che bene o male tutti i concorrenti sono sotto i riflettori 24 ore su 24, semplicemente lui vive l’amicizia in questo modo così, ribadendo come ci siano dei pregiudizi soltanto per lui è eterosessuale e Zorzi no.

“Quando sono uscito dalla casa, in molti mi hanno ringraziato dicendomi che sono riuscito ad abbattere il muro dei pregiudizi“ ha ammesso il concorrente. “Ma ragazzi quello che c’è tra me e Tommaso è del tutto normale. Io mi comporto così anche con i miei amici eterosessuali, quindi non vedo il motivo per cui con lui avrei dovuto comportarmi in maniera diversa” ha proseguito, rispondendo anche chi crede che lui abbia mancato di rispetto alla sua compagna scambiandosi tenerezze con Zorzi perché innamorato di lui.

Francesco, infatti, a Mattino 5 ha ribadito di non aver mancato di rispetto proprio a nessuno, visto che la sua compagna sa benissimo che tra lui e Zorzi non c’è una storia d’amore ma soltanto una bellissima amicizia, difesa anche da Vladimir Luxuria, anche se Antonella Elia sospetti ci sia più, che proseguirà anche al di fuori del GF Vip.

Francesco Oppini prenderà presto esempio dal suo amico @Rudysmaila diventato da poco papà? 😍#Mattino5 pic.twitter.com/Ln46LT9otI — Mattino5 (@mattino5) December 16, 2020

Francesco Oppini a Mattino 5 ha anche parlato del suo desiderio di diventare papà e di star proseguendo i lavori con la casa, affinché il piccolo, o la piccola, quando verrà avrà tutto ciò di cui ha bisogno. “Voglio diventare padre prima dei 40” ha rassicurato Oppini a Federica Panicucci.