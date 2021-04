Ricordate Eleonora Daniele al Grande Fratello? Era bellissima e preparatissima

Ti ricordi di Eleonora Daniele? La conduttrice di Storie Italiane, prima di approdare in Rai, è stata una dei concorrenti del Grande Fratello.

Eleonora Daniele è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo degli italiani. Da anni, ormai, è al timone del programma Storie Italiane, tutti i giorni in onda su Rai 1, che le permette di entrare tutti i giorni nelle case di milioni di telespettatori. Telespettatori che tiene aggiornati con le migliori notizie riguardanti la cronaca e l’attualità.

Non tutti però ricordano che Eleonora, che ora è anche una bravissima giornalista, ha esordito sulle reti Mediaset, prendendo parte ad una delle prime edizioni del Grande Fratello, dove durante i mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia riuscì a farsi conoscere dal grande pubblico che da quel momento non ha mai più smesso di seguirla.

Eleonora Daniele al Grande Fratello ha sempre dimostrato una certa classe ed eleganza, che sfoggia tutt’ora durante il programma che quotidianamente conduce, ma scopriamo insieme i suoi esordi.

Eleonora Daniele:dalla casa del Grande Fratello alla conduzione di Storie Italiane

In realtà, per essere davvero precisi e pignoli, l’esordio in tv di Eleonora Daniele non è stato durante la partecipazione al GF. In quanto la conduttrice ha esordito come ballerina durante edizione de La sai l’ultima? e soltanto dopo, precisamente nel 2001, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e da quel momento la sua carriera è stata tutta in salita.

Eleonora, infatti, oltre ad essere una conduttrice, è anche una giornalista ufficialmente iscritta all’Ordine ed ha conseguito una laurea in scienze della comunicazione, ma prima di radicarsi in questo ambito ha avuto numerose esperienza televisive.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi: “Per sempre nel mio cuore”

Dopo aver preso parte al GF, il percorso televisivo di Eleonora Daniele è stato tutto in salita. I mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia le hanno permesso non solo di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo, che da quel momento non l’ha mai più abbandonata, ma anche dagli addetti ai lavori. Tant’è che dopo la messa in onda del reality show di successo di canale 5, ha preso parte a numerosi progetti televisivi.

L’abbiamo vista, infatti, recitare nella soap opera di successo Un posto al sole, la prima a nascere in Italia e che gode ancora di un ottimo riscontro tra il pubblico del piccolo schermo, ma anche a serie come Carabinieri, La Squadra e Diritto di Difesa. In un secondo momento però è avvenuta la consacrazione come conduttrice. In quanto è passata al timone di Unomattina ed è rimasta al timone del programma per ben 7 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Oggi Eleonora Daniele a Storie Italiane è una conduttrice affermata e amata del pubblico del piccolo schermo.