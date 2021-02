Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi, morto sei anni fa, con un messaggio toccante sui social: “Sarai per sempre nel mio cuore”.

Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi, scomparsa sei anni fa, nel giorno dell’anniversario della sua morte. La conduttrice di Storie italiane ha pubblicato una foto da bambino del fratello, sul proprio prodilo Instagram, dedicandogli delle dolcissime parole.

Legatissima a Luigi, per la conduttrice di Raiuno, la scomparsa del fratello è stata difficile da affrontare. Più volte, in alcune interviste, la Daniele ha raccontato il fortissimo legame che aveva con lui la cui morte le ha lasciato un vuoto incolmabile come si evince dalle parole che gli dedica sui social.

Eleonora Daniele, messaggio per il fratello Luigi morto sei anni fa: “Senza di te un grande vuoto”

La perdita di un fratello è difficile da accettare e affrontare e, dopo sei anni, Eleonora Daniele condivide quella sofferenza che è sempre nel suo cuore. “Sei anni che te ne sei andato. Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita“, ha scritto la conduttrice condividendo una vecchia foto di Luigi.

Tanti i messaggi ricevuti dalla conduttrice tra cui anche quello di Valerio Scanu che ha recentemente perso il padre.

In un’intervista rilasciata nel 2019 ai microfoni di Mara Venier, in una puntata di Domenica In, la Daniele parlava così della scomparsa del fratello:

“Luigi era mio fratello, un ragazzo autistico, più grande di me di sei anni. Quando lui se n’è andato per me è cambiato tutto, come se a un certo punto io fossi rimasta senza vita. Come si fosse fermato il tempo. C’è una foto molto bella, in cui lui sembra dirmi di non essere mai andato via. Un amore così grande non può passare mai“, raccontava la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

“La sua è stata una morte improvvisa, sono stata chiamata una mattina al telefono e mi è stato detto che non c’era più. Penso che in quel momento sia morta anche io. Perché si dice sempre che poi una cosa del genere si supera, ma non la superi una cosa così”, aggiungeva ancora e con il messaggio pubblicato in occasione dell’anniversario della sua morte, la Daniele conferma la fatica nell’elaborare il lutto.