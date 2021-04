Tina Cipollari cambia vita e lascia Uomini e Donne? L’ipotesi spiazza

Tina Cipollari è assente negli studi di Uomini e Donne e la notizia del suo trasferimento a Torino ha seminato il panico tra i fan.

Tina Cipollari è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Certo, fulcro principale dal programma sono le storie d’amore che nascono al centro degli studi Elios di Roma, ma diciamocela tutta: senza di lei, il dating show più famoso del piccolo schermo degli italiani sarebbe sicuramente meno appassionante.

Le sue liti con Gemma Galgani hanno poi appassionato ancora di più i telespettatori a seguire le avventure del Trono Over. Tant’è che ha letteralmente preso il sopravvento, già da qualche anno, sui protagonisti più giovani.

Le cose però potrebbero presto cambiare. In quanto, come annunciato dall’opinionista stessa, al momento si trova a Torino per svolgere alcune indagini, ma cosa c’è realmente sotto le sue parole?

Uomini e Donne: pubblico preoccupato per l’assenza di Tina Cipollari

Tina Cipollari, da qualche settimana ormai, è assente negli studi di Uomini e Donne e durante uno degli ultimi appuntamenti del programma, ha preso parte alla trasmissione in collegamento e lei ha giustificato la sua assenza affermando di svolgere delle indagini a Torino. Tutti, dopo aver ascoltato le sue parole, hanno prontamente pensato che si trattasse di una gag in riferimento a Gemma Galgani, sua acerrima nemica che viveva proprio da quelle parti prima di trasferirsi a Roma, ma la realtà sembrerebbe essere ben diversa.

Secondo recenti indiscrezioni, pare che la storica opinionista di Maria De Filippi sia in procinto di cambiare vita per trasferirsi, insieme al suo compagno che invece vive attualmente in Toscana, a Torino per dare vita ad un nuovo progetto lavorativo. Dopo che il gossip ha preso vita, è stato difficile placarlo e nel giro di qualche ora si è esteso su tutto il web e non è mancata la preoccupazione dei fan, convinti che dopo questa scelta Tina possa scegliere di abbandonare il programma.

Almeno per il momento, ci teniamo a sottolineare, che nulla di tutto ciò è stato confermato dalla diretta interessata e qualora le voci che la vedrebbero trasferirsi in Piemonte dovessero rivelarsi essere vere, nulla esclusa che possa una volta a settimana, durante il momento della registrazione di Uomini e Donne, prendere un treno per Roma.

ESCLUSIVO: “Voglio cambiare vita” Le dichiarazioni di Nicola Vivarelli, Arianna Cirrincione senza filtri, l’intervista a Isabella e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da OGGI in edicola! #UominieDonne pic.twitter.com/4Z6lQNvqCa — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Questa sembra essere la più grande preoccupazione dei fan, ma per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi appuntamenti del dating show di Maria De Filippi.