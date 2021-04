Tommaso Zorzi lancia un appello prima dell’Isola dei Famosi: “Chiunque tu sia …”

Tommaso Zorzi prima della diretta di questa sera con l’Isola dei Famosi ha lanciato un appello sul suo profilo Instagram.

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei personaggi più amati da pubblico dl piccolo schermo e della rete e ne ha fatta di strada da quando durante i primi giorni di settembre varcò la famosa soglia rossa della casa del Grande Fratello Vip. L’influencer non solo ha vinto il programma, ma è diventato una delle promesse del mondo dello spettacolo. Tant’è che è stato prontamente promosso ad opinionista dell’Isola dei Famosi e conduttore.

Sul portale digitale di Mediasetplay, infatti, Tommaso è al timone de Il punto Z diventa dunque comprensibile che ogni singola azione da lui commessa sui social diventa interesse di dominio pubblico. Poco prima della diretta di questa sera con Ilary Blasi, infatti, Tommaso Zorzi ha lanciato un appello sul suo profilo Instagram: l’influencer è rimasto travolto da una ragazza conosciuta grazie al web.

Isola dei Famosi: Roberta Beckham conquista Tommaso Zorzi

L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che vede una ragazza ironizzare su alcune parole italiane, alcune sono di brand altre invece sono offese, spacciandoli in inglese per dei bellissimi nomi nostrani. La clip in questione ha strappato più di un sorriso a Tommaso Zorzi che sul suo profilo Instagram ha lanciato un appello a questa ragazza, chiedendole di diventare amici.

“Chiunque tu sia, diventiamo migliori amici“ ha scritto lui su Instagram, accompagnando il video della ragazza in questione. Ovviamente, come facilmente immaginabile, i suoi fedeli sostenitori si sono prontamente attivati per ritrovare questa e in men che non si dica gli hanno linkato il suo profilo Instagram.

La ragazza che ha conquistato, attraverso un ironico video pubblicato sui social, l’opinionista di Ilary Blasi, che di recente è stato il protagonista di alcune dichiarazioni di Dayane Mello, si chiama Roberta Beckham e lavora come modella, questo è il suo profilo per chiunque fosse interessato a seguirla sui social.

Ora tra i suoi seguaci Roberta vanta Tommaso Zorzi, probabilmente anche grazie ai fan che gli hanno segnalato il suo profilo, ma anche Andrea Zelletta, che ha condiviso con Tommy l’esperienza nella casa del GF Vip, e Gabriele Parpiglia. Insomma, decisamente nomi non di poco conto.

Roberta Bekcham ha conquistato Tommaso Zorzi e chissà che i due, dopo la pubblicazione dell’ironico video di lei, non scelgano di collaborare insieme per un nuovo progetto tutto digitale. O perché no, potrebbe sempre vederla tra gli ospiti de Il Punto Z. Il programma, tra l’altro, si è rivelato essere un autentico successo.