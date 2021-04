Perchè Maria De Filippi conduce Uomini e donne seduta sugli scalini? La conduttrice svela l’incredibile retroscena.

Perchè Maria De Filippi conduce Uomini e Donne seduta sugli scalini? La conduttrice di canale 5 che, da anni, aiuta le persone single a cercare l’amore, conduce il dating show di canale 5 seduta sugli scalini. Un modo di condurre che è solo suo e che la rende unica ed originale.

In molti, però, si chiedono il motivo per cui la De Filippi abbia scelto di condurre il trono classico e il trono over di Uomini e Donne seduta comodamente sugli scalini dello studio. A svelare il motivo, durante una puntata del daytime di Amici 2021 è stata la stessa conduttrice.

Maria De Filippi svela perchè conduce Uomini e Donne sugli scalini: “Non è stata una mia scelta”

Durante il daytime di Amici 2021 trasmesso il 16 aprile su Italia 1, Raimondo Todaro è stato ospite per stilare la sua classifica dei ballerini. Dopo aver visto Alessandro Cavallo danzare, Raimondo Todaro si è complimentato con lui per la tecnica e l’atteggiamento da professionista. Il maestro, tuttavia, ha esortato Alessandro a trovare quel tocco di originalità per distringuersi dagli altri danzatori.

Todaro, così, ha così fatto l’esempio di Maria De Filippi che, conducendo Uomini e Donne sugli scalini, è originale e ha trovato un elemento che rende il suo modo di condurre unico rispetto a quello delle sue colleghe.

LEGGI ANCHE—>Tina Cipollari torna a Uomini e Donne: svelato il motivo dell’assenza

Dopo aver ascoltato le parole di Todaro, la De Filippi ha così svelato come è nata l’idea di condurre restando seduta sugli scalini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascolti_tv (@ascoltitv_official)

“Raimondo ti svelo il motivo degli scalini. Gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando molte puntate, anche nella stessa puntata, a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi son seduta sugli scalini. Poi ho capito che avrei potuto fare la puntata da lì e sono rimasta sugli scalini. Questa è la storia degli scalini!”, ha spiegato la De Filippi svelando un retroscena sul suo modo di condurre e soddisfando una grande curiosità del pubblico che si è sempre chiesto come fosse nata l’idea di condurre seduta.